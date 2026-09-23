باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مطالبه محمد انکوتی یک قهرمان نوجوان برای تعیین تکلیف خانه کاراته کرمان، استاندار را به این پروژه قدیمی کشاند؛ پروژهای که حدود ۱۷ سال از آغاز عملیات ساخت آن میگذرد و حالا با وعده تأمین اعتبار، در مسیر تکمیل قرار گرفته است.
محمدعلی طالبی استاندار کرمان در حاشیه بازدید از روند پیشرفت فیزیکی خانه کاراته استان اظهار کرد: برای مجموعه ورزشی امام علی (ع) کرمان یک برنامه ویژه داریم و ظرفیت بسیار خوبی در این مجموعه وجود دارد.
وی افزود: میتوان با استفاده از ظرفیت مولدسازی و مشارکت با سرمایهگذاران، فضاهای ورزشی این مجموعه را تکمیل کرد و برخی تأسیسات و سالنهای مورد نیاز را نیز ایجاد کرد.
طالبی با اشاره به شرایط مالی دولت تصریح کرد: در شرایط بیپولی دولت، باید از ظرفیتهای موجود و روشهایی مانند مولدسازی و مشارکت با سرمایهگذاران برای تکمیل زیرساختهای ورزشی استفاده کنیم.
وعدهای برای پایان یک انتظار
استاندار کرمان درباره آخرین وضعیت خانه کاراته استان نیز گفت: بازدید امروز با هدف بررسی آخرین وضعیت این پروژه انجام شد و انشاءالله از اعتبارات استان برای افتتاح آن کمک میکنیم تا خانه کاراته کرمان در اسرع وقت تکمیل شود.
وی در پایان با اشاره به گزارش حجت سلطانینژاد، سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان، ابراز امیدواری کرد خانه کاراته استان کرمان در دهه فجر به بهرهبرداری برسد.
ماجرای این پروژه، اما از مطالبه اخیر یک قهرمان نوجوان آغاز نشد. محمد انکوتی، نایبقهرمان نوجوان کاراته آسیا در مسابقات اردن، چندی پیش با اشاره به بلاتکلیفی خانه کاراته کرمان از استاندار خواسته بود از آخرین وضعیت این پروژه بازدید کند.
انکوتی با اشاره به قدمت پروژه گفته بود عملیات ساخت خانه کاراته استان کرمان یک سال پیش از تولد او آغاز شده است و پس از آن، هر مدیرکل و سرپرست هیئتی که روی کار آمده، وعده افتتاح پروژه را تا یک سال بعد داده است.
حالا کمتر از یک هفته پس از آن مطالبه، استاندار کرمان پای پروژهای ایستاده است که سالها در انتظار تکمیل مانده و برای نخستینبار، دهه فجر بهعنوان زمان هدف برای بهرهبرداری از خانه کاراته استان مطرح شده است.