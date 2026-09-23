نخعی گفت:تشکیل کمیته تحقیق مواد و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی، توانستیم مشکلات تأمین مواد اولیه را مدیریت کنیم و کیفیت مواد مصرفی نیز بیش از ۱۰۰ درصد ارتقا یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید رضا نخعی مدیرعامل شرکت تولیدکننده قطعات لوازم یدکی سایپا  در جمع خبرنگاران با اشاره برنامه‌ریزی  برای مدیریت محدودیت‌های تأمین مواد اولیه گفت: با تشکیل کمیته تحقیق مواد و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی، توانستیم مشکلات تأمین مواد اولیه را مدیریت کنیم و کیفیت مواد مصرفی نیز بیش از ۱۰۰ درصد ارتقا یافت.

وی افزود: از اواسط بهمن‌ سال گذشته مجدداً در خدمت مجموعه پلاسکوکار قرار گرفتم و در ادامه، اتفاقاتی که از اواخر سال گذشته و به دنبال جنگ تحمیلی رخ داد، بسیاری از صنایع کشور را تحت تأثیر قرار داد. یکی از مراکز مهمی که تأمین مواد اولیه شرکت را انجام می‌داد نیز با بحران مواجه شد.

وی ادامه داد: معمولاً فعالیت‌های مثبت سازمان‌ها در شرایط سخت و در پی بروز مشکلات نمود پیدا می‌کند و این شرایط فرصتی برای استفاده از توانمندی‌ها و مدیریت بحران است. اگر روند افزایش قیمت مواد اولیه ادامه پیدا می‌کرد، با توجه به وابستگی بازار، هزینه مواد اولیه حدود ۳۰۰ درصد افزایش می‌یافت.

تولید ۹۵ درصد داشبورد و سپر خودرو در داخل کشور / مشکلی در تأمین مواد اولیه نداریم

افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی کیفیت مواد اولیه

وی گفت: با تدابیری که در شرکت اتخاذ شد و با استفاده از تجربه همکاران، کمیته تحقیق مواد تشکیل دادیم و توانستیم از حداکثر ظرفیت داخلی کشور استفاده کنیم؛ به گونه‌ای که امروز نسبت به دوره مشابه سال گذشته، مشکل کمتری در تأمین مواد اولیه داریم.

وی افزود: در فرآیند داخلی‌سازی مواد اولیه، شاخص کیفیت مواد PP ما نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد بهبود پیدا کرده است. این تغییرات عمده در کیفیت مواد، حاصل تلاش مهندسان و متخصصان شرکت پلاسکوکار بوده است.

وی با اشاره به نقش این شرکت در تأمین قطعات مورد نیاز گروه خودروسازی سایپا گفت: امروز در پلاسکوکار شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی ظرفیت تولید نسبت به سال گذشته هستیم و حدود ۹۵ درصد از نیاز محصولات تولیدی سایپا در بخش داشبورد و سپر توسط این شرکت  تأمین می‌شود.

صرفه‌جویی ۲۰۰ میلیارد تومانی با اجرای پروژه‌های کاهش هزینه

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت اظهار کرد: حدود ۷۴۵ نفر نیروی انسانی در مجموعه فعالیت می‌کنند و معتقدیم این ظرفیت انسانی باید همواره پویا باشد و از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده حداکثر استفاده را ببرد.

وی ادامه داد: توسعه، چراغ راه آینده شرکت است و در همین راستا طرح‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده‌ایم. از سال گذشته تاکنون ۲۰ پروژه کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری اجرا کرده‌ایم که هیچ‌کدام به کاهش منابع انسانی منجر نشده است، بلکه ارزش افزوده قابل توجهی در محصولات، فرآیندها و زنجیره تأمین ایجاد کرده است.

تولید ۹۵ درصد داشبورد و سپر خودرو در داخل کشور / مشکلی در تأمین مواد اولیه نداریم

نخعی گفت: ارزش افزوده ایجادشده از این محل بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و شرکت در ۶ ماهه ابتدایی سال توانسته است بخشی از هزینه‌های خود را از این طریق مدیریت کند.

اجرای پروژه آریا و توسعه محصولات جدید

وی همچنین به پروژه آریا در گروه خودروسازی سایپا اشاره کرد و گفت: پروژه آریا از موضوعات مهمی است که در گروه خودروسازی سایپا دنبال می‌شود و شرکت پلاسکوکار نیز در این زمینه مشارکت داشته است.

وی افزود: نمونه‌های اولیه محصولات آریا در شرکت پلاسکوکار به صورت آزمایشی تولید شده و امیدواریم با تجهیزاتی که در حال انتقال و آماده‌سازی است، این فرآیند را با شرایط مناسب‌تر و بهتر از گذشته ادامه دهیم.

وی درباره نحوه تأمین مواد اولیه نیز گفت: مواد مورد استفاده شرکت عمدتاً در دو گروه مواد مورد استفاده در تولید سپر و مواد مورد استفاده در سایر قطعات پلیمری قرار می‌گیرد. در پی محدودیت‌های ایجادشده، فرآیند کامپاند و تأمین مواد داخلی توسعه پیدا کرد و سهم ظرفیت داخلی در تأمین مواد اولیه به شکل قابل توجهی افزایش یافت.

نخعی تصریح کرد: اگر این اقدامات انجام نمی‌شد، در برخی موارد ناچار بودیم مواد مورد نیاز را با قیمت‌هایی ۵ تا ۶ برابرقیمت فعلی تأمین کنیم. شرکت با استفاده از دانش داخلی و توسعه فرمولاسیون توانست این موضوع را مدیریت کند و آسیب‌های ناشی از محدودیت تأمین را کاهش دهد.

تولید ۹۵ درصد داشبورد و سپر خودرو در داخل کشور / مشکلی در تأمین مواد اولیه نداریم

وی افزود: در گذشته تنها حدود ۲ تا ۳ شرکت دارای تأییدیه برای تأمین مواد اولیه پلاسکوکار بودند، اما امروز این تعداد به بیش از ۶ تا ۷ مجموعه افزایش یافته است. ضمن اینکه خود شرکت پلاسکوکار نیز مدیریت فناوری تأمین مواد را برعهده گرفته و بخشی از فرمولاسیون مواد با استفاده از دانش تخصصی داخل شرکت انجام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تأمین قطعات فلزی مورد نیاز این شرکت گفت: در حوزه قطعات فلزی و ورق نیز گروه خودروسازی سایپا مدیریت مناسبی انجام داده و توانسته‌ایم این بخش از بحران تأمین را مدیریت کنیم.

نخعی با اشاره به چالش نقدینگی شرکت‌ها اظهار کرد: نوسانات قیمت مواد در بازار، مدیریت نقدینگی را برای شرکت‌ها دشوار می‌کند و صرفاً افزایش قیمت مواد به معنای کفایت منابع مالی شرکت‌ها نیست. در چند مرحله این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و امیدواریم شرایط در چارچوب مناسب‌تری مدیریت شود.

 پیگیری توسعه بازار و افزایش صادرات

وی با اشاره به برنامه‌های آینده گفت: در کنار تأمین نیاز گروه خودروسازی  توسعه بازار و ایجاد سفارش‌های پایدار نیز از موضوعات مورد توجه شرکت است و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های موجود را متناسب با نیاز بازار فعال کنیم.

وی افزود: افزایش صادرات مستقیم نیز در برنامه شرکت قرار دارد و تلاش می‌کنیم با ایجاد ظرفیت‌های جدید، صادرات محصولات را به صورت مستقیم توسعه دهیم.

وی درباره افزایش سرمایه شرکت نیز گفت: افزایش سرمایه موضوعی است که بر اساس فرآیندهای مشخص و در چارچوب مقررات مربوطه دنبال می‌شود و در صورت فراهم شدن شرایط، اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

تولید ۹۵ درصد داشبورد و سپر خودرو در داخل کشور / مشکلی در تأمین مواد اولیه نداریم

برچسب ها: تولید خودرو ، لوازم یدکی
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