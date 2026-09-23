شهروندخبرنگار ما فیلمی از شور و حال دانش آموزان دبیرستان دخترانه مولوی در شهر اصفهان در اولین روز بازگشایی مدارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهر امسال فصل تازهای از زندگی تحصیلی برای دانشآموزان رقم خورد، شروع سال تحصیلی که با نواختن زنگ ایثارو مقاومت رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفت و دانش آموزان با شور و حال خاصی روانه کلاسهای درس خود شدند. امروز نیز دبیرستان دخترانه مولوی شهر اصفهان با اجرای ویژه برنامههای متنوع و ورزشی اولین روز بازگشایی مدارس را جشن گرفتند و دانش آموزان در کنار هم لحظات شادی را کنار هم رقم زدند.
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منبع: هستی فلاحتی - اصفهان
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