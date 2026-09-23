شهروندخبرنگار ما فیلمی از شور و حال دانش آموزان دبیرستان دخترانه مولوی در شهر اصفهان در اولین روز بازگشایی مدارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهر امسال فصل تازه‌ای از زندگی تحصیلی برای دانش‌آموزان رقم خورد، شروع سال تحصیلی که با نواختن زنگ ایثارو مقاومت رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفت و دانش آموزان با شور و حال خاصی روانه کلاس‌های درس خود شدند. امروز نیز دبیرستان دخترانه مولوی  شهر اصفهان با اجرای ویژه برنامه‌های متنوع و ورزشی اولین روز بازگشایی مدارس را جشن گرفتند و دانش آموزان در کنار هم لحظات شادی را کنار هم رقم زدند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هستی فلاحتی - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: دانش آموزان ، مدارس کشور ، بازگشایی مدارس
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
طرح همیار گاز استان تهران در مدارس شهرستان بهارستان کلید خورد + عکس
شهروندخبرنگار فارس؛
پازل همدلی چهارمین سال استمرار پیوندِ امید برای دانش آموزان کم برخوردار فارس + فیلم
چالش تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس از زبان شهروندخبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احیای سنت قدیمی نانوایی سنگک در آران و بیدگل + فیلم
برگزاری رزمایش جانفدایان در آران و بیدگل + فیلم
عطرآگین شدن گلزار شهدای رازوجرگلان در هفته دفاع مقدس + مکس
تجمع شبانه مردم با شکوه مردم انقلابی تهران در قرار‌های شبانه + فیلم
زنگ مدارس در دیباج به صدا درآمد + عکس و فیلم
فیلمی از شور و حال دانش آموزان اصفهانی در اولین روز مهرماه
آخرین اخبار
فیلمی از شور و حال دانش آموزان اصفهانی در اولین روز مهرماه
تجمع شبانه مردم با شکوه مردم انقلابی تهران در قرار‌های شبانه + فیلم
زنگ مدارس در دیباج به صدا درآمد + عکس و فیلم
عطرآگین شدن گلزار شهدای رازوجرگلان در هفته دفاع مقدس + مکس
برگزاری رزمایش جانفدایان در آران و بیدگل + فیلم
احیای سنت قدیمی نانوایی سنگک در آران و بیدگل + فیلم
گلزار شهدای خنج در هفته دفاع مقدس عطرآگین شد + عکس