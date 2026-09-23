مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از افزایش ۱۵ درصدی مصرف سوخت CNG در این استان در پی اجرای طرح تغییر نرخ بنزین کارت اضطراری جایگاه‌ها خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی -  جلال حمه‌حسنی با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از اجرای طرح تغییر نرخ بنزین کارت اضطراری مجاری عرضه در ۱۷ شهریورماه سال جاری، مصرف سوخت CNG در استان کردستان با افزایش ۱۵ درصدی روبه‌رو شده است.

وی با اشاره به کاهش ۳ درصدی مصرف بنزین در این مدت افزود: اجرای این طرح موجب استقبال بیشتر رانندگان خودروهای دوگانه‌سوز از سوخت پاک و اقتصادی CNG شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان تصریح کرد: هم‌اکنون ظرفیت توزیع روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب گاز CNG در ۵۲ باب جایگاه فعال استان فراهم است.

حمه‌حسنی خاطرنشان کرد: پیش از اجرای طرح تغییر نرخ بنزین کارت اضطراری، روزانه حدود ۳۳۰ هزار مترمکعب گاز CNG در استان به مصرف می‌رسید که این رقم هم‌اکنون به مرز ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز رسیده است.

وی با اشاره به مزایای زیست‌محیطی و اقتصادی سوخت پاک ادامه داد: سال گذشته با افزایش مصرف CNG، بیش از ۱۲۳ میلیون لیتر در مصرف بنزین استان صرفه‌جویی شد که این امر علاوه بر کاهش هزینه‌های خانوار، نقش موثری در کاهش آلاینده‌های هوا دارد.

حمه‌حسنی با تأکید بر ظرفیت مناسب زیرساختی در استان یادآور شد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ورود بخش خصوصی برای احداث جایگاه‌های جدید سی‌ان‌جی استقبال کرده و فرآیند صدور مجوزها و سرمایه‌گذاری در این بخش را تسهیل می‌کند.

برچسب ها: کردستان ، سوخت CNG ، شرکت نفت ، کارت بنزین
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