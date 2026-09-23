مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از تدوین برنامه همایش تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی فهرست ۲۲۳ فرصت استان برای ارائه در شیراز اکسپو ۲۰۲۶ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی‌زاده در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با محوریت برگزاری نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۶ اظهار کرد: تاکنون ۲۲۳ فرصت سرمایه‌گذاری در استان شناسایی شده و با توجه به اعلام دستگاه‌های اجرایی درباره شناسایی فرصت‌های جدید، مقرر شده است این فهرست در فرصت باقیمانده به صورت نهایی به‌روزرسانی شود.

او افزود: برخی دستگاه‌ها از جمله اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت فرودگاه‌های استان، اداره‌کل زمین‌شناسی و برخی شهرداری‌ها، فرصت‌های جدیدی را برای اضافه شدن به فهرست سرمایه‌گذاری استان اعلام کرده‌اند.

دبیر کمیته سرمایه‌گذاری نمایشگاه اکسپو شیراز ادامه داد: از سایر دستگاه‌های اجرایی نیز درخواست می‌شود در صورت شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، اطلاعات مربوط را برای انجام آخرین مرحله به‌روزرسانی ارسال کنند.

تقی‌زاده گفت: پس از نهایی شدن فهرست، اطلاعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار نمایندگی وزارت امور خارجه، کمیته اطلاع‌رسانی نمایشگاه و سایت رسمی نمایشگاه قرار خواهد گرفت تا زمینه معرفی گسترده این فرصت‌ها فراهم شود.

او افزود: شرکت مجری نمایشگاه نیز برای استفاده از ابزار‌های تبلیغاتی و روش‌های نوین اطلاع‌رسانی با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اعلام آمادگی کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش معرفی فرصت‌ها و توانمندی‌های سرمایه‌گذاری همزمان با شیراز اکسپو ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری هرچه بهتر این همایش با مشارکت شرکت مجری و دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.

تقی‌زاده ادامه داد: تدوین موضوعات و محور‌های پنل‌های تخصصی، تنظیم فهرست سخنرانان ویژه، متخصصان مرتبط و هماهنگی برای حضور نمایندگان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان متولی سیاست‌گذاری در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار دارد.

او افزود: گزارش سازوکار‌های تسهیل‌گری، مشوق‌ها، معافیت‌ها و قواعد و مقررات اصلی حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز برای ارائه در این همایش در حال تهیه و تدوین است.

دبیر کمیته سرمایه‌گذاری نمایشگاه اکسپو شیراز، با اشاره به محور‌های سه‌گانه پنل‌های تخصصی همایش گفت: پنل نخست با توجه به تکلیف ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با اعلام آمادگی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، به معرفی زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و صنایع پایین‌دست نفت و گاز اختصاص خواهد داشت.

تقی‌زاده افزود: در این پنل، اطلاعات، مطالعات، محتوای آرشیوی و تصاویر با محوریت معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار شرکت مجری قرار می‌گیرد و هماهنگی برای دعوت از میهمانان ملی، معاونان وزارتخانه‌ها و فعالان بخش خصوصی مرتبط نیز انجام خواهد شد.

او ادامه داد: با همکاری خانه صنعت و معدن، امکان ارایه و اعلام فرصت‌های سرمایه‌گذاری در میز‌های تخصصی پنل نیز پیش‌بینی شده است که می‌تواند به عنوان گامی برای ایجاد ارتباط اولیه میان سرمایه‌گذاران و صاحبان فرصت‌های سرمایه‌گذاری عمل کند.

تقی‌زاده گفت: پنل دوم به سرمایه‌گذاری خارجی، مشوق‌ها، معافیت‌ها و شیوه‌های نوین تامین مالی اختصاص دارد و اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس تلاش می‌کند با دعوت از معاون وزیر و مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد، تصویری روشن از سیاست‌ها، مشوق‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور و استان ارائه کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: در پنل دوم ظرفیت‌های ابزار‌های نوین تامین مالی از بازار سرمایه نیز معرفی می‌شود.

او افزود: پنل سوم با موضوع معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی برگزار می‌شود و با توجه به تمرکز شیراز اکسپو امسال بر مزیت‌های بخش گردشگری و کشاورزی، حضور فعالان و متخصصان این دو حوزه در این پنل پررنگ‌تر خواهد بود.

تقی‌زاده گفت: معرفی سخنرانان ملی از حوزه‌های گردشگری و کشاورزی و همچنین راهبری محتوایی پنل با محوریت این ۲ بخش دنبال می‌شود و امکان عقد تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری نیز با هماهنگی شرکت مجری و دبیرخانه فراهم خواهد شد.

دبیر کمیته سرمایه‌گذاری نمایشگاه اکسپو شیراز، بر ضرورت جانمایی مناسب غرفه و پاویون دولت و مرکز خدمات در نمایشگاه اکسپو امسال تاکید کرد.

تقی‌زاده افزود: محل استقرار پاویون دولت و مرکز خدمات باید متناسب با جایگاه و شان مجموعه دولت و سرمایه‌گذاران انتخاب شود تا دسترسی مناسب برای مراجعه‌کنندگان و فعالان اقتصادی فراهم باشد.

او ادامه داد: سال گذشته اختصاص این فضا در محیطی باز و با دسترسی محدودتر، گلایه‌هایی را به همراه داشت و لازم است در نمایشگاه امسال این موضوع با دقت بیشتری بررسی و جانمایی مناسب‌تری انجام شود.

مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با اشاره به شرایط اقتصادی و بین‌المللی کشور اظهار کرد: امروز در شرایط سختی قرار داریم و یکی از اهداف دشمن، هدف قرار دادن تاب‌آوری مردم در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و اجتماعی است.

او افزود: در چنین شرایطی، برگزاری رویداد‌هایی مانند شیراز اکسپو نشان می‌دهد که با وجود فشار‌ها و محدودیت‌ها، جریان زندگی، تولید، صنعت، کشاورزی و فعالیت‌های اقتصادی در کشور ادامه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، با بیان اینکه بخشی از فشار‌های خارجی از مسیر تبلیغات و تصویرسازی‌های منفی دنبال می‌شود، گفت: برگزاری نمایشگاه می‌تواند این تصویر را که کشور در شرایط جنگی و تحریمی از حرکت ایستاده است، اصلاح کند.

گودرزی ادامه داد: حضور فعالان اقتصادی، تجار و سرمایه‌گذاران در چنین رویدادی نشان می‌دهد که ایران همچنان ظرفیت تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و تعامل اقتصادی دارد و فعالان اقتصادی به دنبال یافتن فرصت‌های جدید برای همکاری هستند.

او، بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده درباره شیراز اکسپو تاکید کرد و افزود: حتی اگر همه دعوت‌شدگان امکان حضور در نمایشگاه را پیدا نکنند، باید از ظرفیت اطلاع‌رسانی و ارتباطات بین‌المللی استفاده شود تا فعالان اقتصادی در کشور‌های مختلف بدانند که در شیراز و ایران یک رویداد اقتصادی مهم در حال برگزاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حضور هیات‌های خارجی در شیراز اکسپو گفت: دستگاه‌های مرتبط، بویژه در حوزه اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل، باید دعوت از هیات‌ها و فعالان اقتصادی خارجی را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

گودرزی افزود: مکاتبات انجام‌شده با وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باید به‌صورت مستمر پیگیری شود و دستگاه‌ها نتیجه اقدامات خود را نیز اعلام کنند.

او اظهار کرد: محدودیت‌های پروازی یکی از موانع پیش‌روست، اما با وجود این محدودیت‌ها، تلاش برای حضور هیات‌های خارجی در نمایشگاه ادامه دارد.

معاون استاندار فارس، بر اهمیت نحوه پذیرش و میزبانی از میهمانان داخلی و خارجی تاکید کرد و گفت: کیفیت میزبانی از میهمانان از نخستین لحظه ورود آنان به شیراز، اهمیت زیادی دارد و می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تصویر آنان از ایران و استان فارس داشته باشد.

گودرزی افزود: میزبانی شایسته، احترام و تکریم میهمانان باید به یکی از اولویت‌های برگزاری نمایشگاه تبدیل شود، زیرا میهمانان باید احساس کنند که حضور آنان برای میزبان اهمیت دارد.

او، بر ضرورت ارتقای کیفی غرفه‌ها و ارائه توانمندی‌های واقعی استان فارس تاکید کرد و گفت: غرفه‌های نمایشگاه باید به شکلی طراحی و اجرا شوند که توانمندی‌های سطح بالای استان در بخش‌های مختلف را به‌درستی معرفی کنند.

معاون استاندار فارس افزود: در حوزه صنعت باید محصولاتی عرضه شوند که ظرفیت رقابت در بازار‌های داخلی و خارجی را دارند و می‌توانند برای مشتریان و شرکای تجاری خارجی جذاب باشند.

گودرزی ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز باید ظرفیت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و صادراتی استان به‌صورت هدفمند معرفی شود و ارتباط میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تقویت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، بر استفاده از ظرفیت شیراز اکسپو برای برگزاری نشست‌های تخصصی میان فعالان اقتصادی و مدیران تاکید کرد و گفت: در حوزه کشاورزی می‌توان سرمایه‌گذاران، فعالان این بخش، اصناف و مدیران استانی و ملی را در قالب نشست‌های تخصصی گردهم آورد تا مسائل و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران به‌صورت مستقیم مطرح و بررسی شود.

گودرزی افزود: چنین نشست‌هایی می‌تواند به شکل‌گیری ارتباط موثر میان بخش خصوصی و مدیران و همچنین شناسایی و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی منجر شود.

او، بر لزوم پیش‌بینی میز‌های خدمت در نمایشگاه تاکید کرد و گفت: مسئولان باید حضور خود در نمایشگاه را فرصتی برای خدمت و حل مسائل مردم و فعالان اقتصادی بدانند.

معاون استاندار فارس اظهار کرد: مسئولیت‌های مدیریتی زمانی معنا پیدا می‌کند که در خدمت مردم و حل مسائل آنان باشد و برگزاری شیراز اکسپو نیز باید با همین رویکرد دنبال شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز در این نشست گفت: شیراز اکسپو ۲۰۲۶ فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان، صنایع تبدیلی و تکمیلی و محصولات و خدمات این بخش و ایجاد زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری است.

احد بهجت حقیقی افزود: بخش کشاورزی در دوران جنگ تحمیلی اخیر و همچنین شرایط سخت پس از جنگ، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا کرده و فعالان این بخش در سطح استان و کشور خدمات قابل توجهی ارائه داده‌اند.

او ادامه داد: شرایط امروز سخت است و با این حال، رویکرد دولت و نظام بر پایان جنگ و آماده شدن برای شرایط پس از جنگ است، چرا که جنگ اتفاق مطلوبی نیست و تبعات پس از آن نیز می‌تواند دشوارتر از خود جنگ باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: بخش کشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و در همین راستا، مجموعه‌های مختلف برای حضور در نمایشگاه و معرفی توانمندی‌های خود وارد عرصه شده‌اند.

بهجت حقیقی افزود: شرکت‌های فعال در حوزه تولید خوراک دام، صنایع لبنی، بسته‌بندی محصولات کشاورزی و سایر صنایع تبدیلی و تکمیلی در این رویداد حضور خواهند داشت و انتظار می‌رود نتیجه این اقدامات به تقویت فعالیت‌های اقتصادی استان منجر شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، با اشاره به روند آماده‌سازی شیراز اکسپو ۲۰۲۶ گفت: بخش کشاورزی به مرحله‌ای رسیده که بیشتر اقدامات اصلی آن شکل گرفته و اکنون باید برای تکمیل، اصلاح و ساماندهی جزئیات و در صورت نیاز حذف موارد غیرضروری اقدام کرد.

بهجت حقیقی افزود: صنایع مختلف بخش کشاورزی برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند و تلاش مجموعه جهاد کشاورزی این است که ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل در نمایشگاه ارائه شود.

او ادامه داد: تلاش ما این است که حضور فعالان بخش کشاورزی در نمایشگاه اکسپو به خلق دستاورد‌ها و فرصت‌های تازه برای استان فارس منتهی شود.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: اکسپو ، تجهیز ، سرمایه‌گذاری ، امور اقتصادی ، استانداری فارس ، دارایی
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