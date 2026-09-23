فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اجرای طرح تکریم و مهرورزی فرزندان شهدای انتظامی استان گفت: پلیس تا همیشه در کنار یادگاران شهدا خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان – سردار حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی استان گیلان امروز (چهارشنبه اول مهر ماه) همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، محمدیاسین فرزند مدافع امنیت شهید جواد جعفرزاده را تا مدرسه بدرقه کرد و گفت: خانواده‌های معظم شهدا چشم و چراغ جامعه هستند و پلیس تا همیشه در کنار یادگاران شهدا خواهد بود.

او در این آیین که با حضور برخی از مسئولان استانی برگزار شد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید افزود: امنیت پایدار و آرامش امروز فرزندان ایران اسلامی در سنگر علم و دانش، ثمره جانفشانی و ایثار شهدای والامقامی است که مخلصانه در مسیر خدمت به مردم از جان گذشتند.

فرمانده انتظامی استان به شهادت شهید جعفرزاده در ماه‌های اخیر در جریان مأموریت تأمین امنیت اشاره و تصریج کرد: حضور در کنار خانواده معظم این شهید عزیز و همراهی فرزند دلبندش در نخستین روز مدرسه، تجدیدعهد مجموعه انتظامی با آرمان‌های شهدا است؛ فرزندان شهدا هرگز نباید احساس تنهایی کنند.

سردار حسن‌پور همچنین با حضور در کلاس درس و جمع صمیمی دانش‌آموزان و معلمان گفت: پوشیدن لباس مقدس پلیس با درجه‌های پدر شهید توسط محمدیاسین در نخستین روز مدرسه، نشانه‌ای روشن از زنده بودن راه شهدا و انتقال روحیه شجاعت و ایثار به نسل آینده است.

او با تأکید بر لزوم تکریم مستمر خانواده‌های معظم شهدا در محیط‌های آموزشی و اجتماعی اظهار امیدواری کرد: یادگاران شهدای والامقام با کسب مدارج عالی علمی و اخلاقی، ادامه‌دهنده راه پدران غیور خود در مسیر پیشرفت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.

شهید جواد جعفرزاده مأمور فداکار کلانتری ۱۱ رشت ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در جریان عملیات تعقیب و دستگیری سارق، مصدوم و با وجود تلاش پزشکان و کادر درمان، به دلیل شدت جراحات وارده، دچار مرگ مغزی و اعضای بدنش با رضایت خانواده ایثارگرش اهدا شد.

اجرای طرح تکریم و مهرورزی برای فرزندان شهدای انتظامی گیلان

بدرقه فرزند ستواندوم شهید سید مهیار کیازاده هم امروز با حضور جانشین رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گیلان، کارکنان پلیس آگاهی استان، جمعی از کارکنان و مسئولان انتظامی و خانواده این شهید والامقام در شهر رشت برگزار شد. مسئولان حاضر در این مراسم، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا در دل فرزندان و نسل‌های آینده تأکید کرده و بیان داشتند که خدمت به خانواده شهدا، افتخاری بزرگ برای کارکنان نیروی انتظامی است.

ستواندوم شهید سید مهیار کیازاده از کارکنان پلیس آگاهی استان گیلان، ۱۳ آذر ۱۴۰۳ حین عملیات تعقیب و گریز خودروی مسروقه و سارقان سابقه دار در شهرستان خمام به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

بدرقه فرزند شهید مدافع امنیت تا مدرسه در آستانه اشرفیه

آیین بدرقه فرزند شهید سروان مهدی کامور آستانه اشرفیه نیز امروز همزمان با آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس با حضور کارکنان انتظامی این شهرستان برگزار شد.

شهید مهدی کامور در ۲۵ تیر ۱۴۰۱ در محور ورودی شهرستان زاهدان در ایست و بازرسی به درجه رفیع شهادت رسید.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان