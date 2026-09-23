باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور فرماندار شهرستان کرج، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز، مدیرکل ارتباطات سیار استان و جمعی از مسئولان محلی، سایت ارتباطی نسل چهارم (4G) روستای نشترود از توابع بخش آسارا شهرستان کرج، با استفاده از اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق عدالت ارتباطی در مناطق روستایی، سایت جدید ارتباطی نسل چهارم (4G) اپراتور همراه اول در روستای نشترود از توابع بخش آسارا شهرستان کرج افتتاح و وارد مدار بهره‌برداری شد.

این مراسم با حضور مهرور، فرماندار شهرستان کرج، سید امیررضا عابدینی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز، اسدالهی، مدیرکل ارتباطات سیار استان البرز و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

سایت ارتباطی نشترود با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات USO و با هدف ارتقای پوشش و کیفیت خدمات ارتباطی در این منطقه راه‌اندازی شده است. با بهره‌برداری از این سایت، حدود ۱۴۰ خانوار و جمعیتی نزدیک به ۶۰۰ نفر در روستای نشترود از خدمات ارتباطی و اینترنت پرسرعت نسل چهارم بهره‌مند شدند.

راه‌اندازی این سایت، علاوه بر بهبود کیفیت مکالمات و دسترسی به اینترنت پرسرعت همراه، زمینه دسترسی ساکنان روستا به خدمات الکترونیکی و دیجیتال را فراهم کرده و گامی در مسیر توسعه متوازن زیرساخت‌های ارتباطی و تحقق عدالت ارتباطی در مناطق روستایی استان البرز به شمار می‌رود.

در این مراسم، مسئولان حاضر بر تداوم برنامه‌های توسعه و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار استان البرز و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی و اجتماعی این مناطق تأکید کردند.