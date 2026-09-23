تحلیل یک سازمان اروپایی نشان می‌دهد رانندگان این قاره به‌دلیل جهش قیمت گازوئیل، روزانه ۲۰۳ میلیون یورو هزینه اضافی پرداخت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک تحلیل جدید از داده‌های کمیسیون اروپا که توسط سازمان غیردولتی اروپایی «حمل‌ونقل و محیط زیست» انجام و در روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» منتشر شده، نشان می‌دهد رانندگان خودرو در اروپا هر بار برای پر کردن باک ۵۰ لیتری خود حدود ۳۰ یورو بیشتر برای گازوئیل هزینه می‌کنند؛ چرا که این قاره در مقایسه با دیگر اقتصاد‌های بزرگ جهان، بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت سوخت پذیرفته است.

بر اساس این تحلیل، قیمت گازوئیل در سراسر جهان به دلیل اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز و کاهش عرضه ناشی از پالایشگاه‌های روسیه به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

در همین زمینه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از اوکراین خواسته است حملات به پالایشگاه‌های نفت در روسیه را متوقف کند؛ این درخواست در شرایطی مطرح شده که افزایش قیمت سوخت، فشار‌ها بر حزب جمهوری‌خواه را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا افزایش داده است.

این تحلیل نشان می‌دهد رانندگان اکنون ۴۰ درصد بیشتر از ابتدای سال برای سوخت هزینه می‌کنند، در حالی که قیمت بنزین در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است.

در سطح اروپا، افزایش هزینه گازوئیل از زمان آغاز بحران به روزانه ۲۰۳ میلیون یورو رسیده است. این سازمان اعلام کرد این برآورد شامل کاهش مالیات بر سوخت نمی‌شود؛ کاهش مالیاتی که در آینده باید از طریق اقدامات مالیاتی دیگر یا افزایش استقراض جبران شود.

گفتنی است گازوئیل بیش از ۴۰ درصد مصرف نفت در اقتصاد اروپا را تشکیل می‌دهد؛ سهمی که از هر منطقه دیگری بیشتر و بیش از دو برابر سهم آمریکا است. همین موضوع اروپا را در برابر پیامد‌های جهش قیمت سوخت آسیب‌پذیرتر کرده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: قیمت گازوئیل ، گاز در اروپا ، تنگه هرمز
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