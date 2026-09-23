باشگاه خبرنگاران جوان - فینال فوتبال الکترونیک در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا با پیروزی ایران لحظاتی پیش به پایان رسید.

در بازی اول فینال، ابوالفضل آقایی‌نسب در برابر فاریش لوزمان محمد فرید سلکومار از مالزی با نتیجه ۲ بر یک متوقف شد. پاجانی، اما در بازی دوم ۳ بر صفر محمد حارث حزمی حکیمین را پشت سر گذاشت. به این ترتیب تیم ایران با تفاضل گل بیشتر طلایی شد.

تیم ایران در این رقابت‌ها در مجموع شش مسابقه داد که سه مسابقه اول در مرحله گروهی دیروز و مسابقات بعدی در مرحله حذفی امروز برگزار شد. بازیکنان ایران هر شش بازی را مقتدرانه با پیروزی به پایان رساندند.