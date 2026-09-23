مدیر جهاد کشاورزی شیراز گفت: طی تابستان امسال بیش از ۸ هزار و ۴۰۰ تن محصولات صیفی استاندارد از مبدأ این شهرستان به امارات، پاکستان، قطر، عمان و کویت صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد میرزایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز صادرات ۸ هزار و ۴۵۷ تن انواع محصولات صیفی از مبدأ این شهرستان به کشور‌های همجوار، از ابتدای تیرماه تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد و گفت: این حجم از صادرات شامل ۷ هزار و ۹۲۲ تن گوجه‌فرنگی، ۴۶۷ تن پیاز و ۶۸ تن سیب‌زمینی بوده که پس از نظارت‌های کارشناسی و صدور مجوز‌های قانونی روانه بازار‌های خارجی شده است.

او با اشاره به مسیر‌های ترانزیتی و کشور‌های هدف اظهار داشت: محموله‌های صادراتی پس از انجام تشریفات گمرکی در شهرستان شیراز، از طریق مبادی خروجی شامل گمرک بندر لنگه (به مقصد امارات)، مرز‌های پیشین و ریمدان (به مقصد پاکستان) و بنادر شهید باهنر و جاسک (به مقصد قطر، عمان و کویت) صادر شده‌اند.

این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی تصریح کرد: به‌منظور حفظ برند و ارتقای جایگاه محصولات کشاورزی کشور در بازار‌های هدف، تمامی محموله‌ها پیش از خروج، از نظر ضوابط قرنطینه گیاهی و استاندارد‌های کیفی به‌طور دقیق بازرسی و پلمپ می‌شوند.

او در پایان با اشاره به اولویت امنیت غذایی و تنظیم بازار داخلی خاطرنشان کرد: در کنار تلاش برای توسعه صادرات و ارزآوری برای بهره‌برداران، تأمین نیاز بازار داخلی همواره در اولویت قرار دارد؛ به‌طوری‌که صادرات محصولاتی نظیر سیب‌زمینی در مقاطعی از فصل تابستان به‌منظور مدیریت بازار و حفظ ثبات قیمت‌ها محدود شده بود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس