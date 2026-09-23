ثروت اپستین ۷ سال پس از مرگش به اندکی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۷ سال پس از مرگ جفری اپستین مجرم جنسی در زندانی در نیویورک، اسناد دادگاه نشان میدهد ثروت او از بیش از ۶۵۰ میلیون دلار به حدود ۱۰۷.۶ میلیون دلار کاهش یافته است.
از زمان مرگ او در سال ۲۰۱۹ نیز حدود ۱۷۰ میلیون دلار از داراییهایش برای جبران خسارت قربانیان هزینه شده است.
بخش دیگری از این کاهش ناشی از فروش املاک، جزایر خصوصی، هواپیمای شخصی اپستین به قیمت ۱۰.۵ میلیون دلار و خودروی بنتلی او به قیمت ۱۹۵ هزار دلار بوده است.
بیش از ۸۶ هزار دلار نیز برای مراسم خاکسپاری هزینه شده و بخشی از درآمد حاصل از فروش داراییها صرف توافقهای حقوقی، از جمله توافق با جزایر ویرجین آمریکا، شده است.
با این حال، سرنوشت بخش باقیمانده ثروت اپستین همچنان محل اختلاف است. او در وصیتنامه خود ۱۰۰ میلیون دلار برای کارینا شولیاک، ۵۰ میلیون دلار برای وکیلش دارن ایندیک و ۲۵ میلیون دلار برای حسابدارش ریچارد کان تعیین کرده بود، اما وکلای ایندیک و کان گفتهاند پرداخت این مبالغ پیش از تسویه مطالبات طلبکاران و سایر مدعیان انجام نخواهد شد و در صورت ناکافی بودن داراییها، ممکن است اجرای وصیتنامه با مشکل مواجه شود.
جفری اپستین مجرم محکوم شده جنسی بود که در سال ۲۰۱۹ در حالی که برای محاکمه به جرم قاچاق زنان جوان و کودکان در انتظار محاکمه در زندان به سر میبرد خودکشی کرد. تاکنون روابط بسیاری از سیاستمداران کشورهای مختلف جهان از جمله دونالد ترامپ با اپستین فاش شده است و مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.
منبع: تسنیم