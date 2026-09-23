معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های فرودگاهی، به محض برقراری آتش‌بس، همکاران ما در صنعت حمل‌ونقل هوایی متناسب با نیاز و تقاضای مردم، خدمات خود را از سر گرفتند و برای استمرار خدمت‌رسانی به هموطنان تلاش کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی دهقان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، اظهار کرد: شهدای این عرصه با فدا کردن جان خود، زمینه استحکام و پایداری نظام اسلامی را فراهم کردند و ایثار و جانفشانی آنان همواره چراغ راه ملت ایران خواهد بود.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی تعدادی از فرودگاه‌های کشور در جریان جنگ اخیر افزود: با وجود آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های فرودگاهی، به محض برقراری آتش‌بس، همکاران ما در صنعت حمل‌ونقل هوایی متناسب با نیاز و تقاضای مردم، خدمات خود را از سر گرفتند و برای استمرار خدمت‌رسانی به هموطنان تلاش کردند.

وی ادامه داد: امروز نیز متخصصان توانمند ایرانی، خلبانان و کادر پرواز و کارکنان فرودگاه‌های کشور با تکیه بر همین روحیه نشان می‌دهند که صنعت حمل‌ونقل هوایی قادر است از شرایط سخت عبور کرده و خدمات خود را استمرار بخشد.

دهقان با تأکید بر نقش وزارت راه و شهرسازی در حفظ پایداری شبکه لجستیکی کشور در شرایط جنگی اظهار کرد: حضور وزیر راه و شهرسازی در خط مقدم مدیریت شرایط بحرانی و مقابله با تهدیدها، نقش مهمی در پایداری لجستیک و حمل‌ونقل کشور داشت و مجموعه رزمندگان، ایثارگران و کارکنان این حوزه توانستند با سربلندی از این شرایط دشوار عبور کنند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به حضور کارکنان صنعت هوانوردی در محل خدمت خود در شرایط بحرانی گفت: در شرایطی که پهپادهای دشمن در آسمان کشور به پرواز درمی‌آمدند، همکاران ما با روحیه ایثار و مقاومت در محل کار خود حضور داشتند و به ارائه خدمات ادامه دادند.

وی افزود: در واقع، در بخش‌هایی از صنعت حمل‌ونقل هوایی، مواجهه با تهدیدها پس از برقراری آتش‌بس نیز ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای که برخلاف اصول و کنوانسیون‌های بین‌المللی، حملات به برخی فرودگاه‌ها و مراکز زمینی پس از آتش‌بس نیز ادامه پیدا کرد. با این وجود، کارکنان صنعت هوانوردی در ایستگاه‌های ناوبری و کمک‌ناوبری و فرودگاه‌های کشور، خدمت‌رسانی خود را متوقف نکردند.

دهقان بر ضرورت حفظ پایداری صنعت حمل‌ونقل و لجستیک کشور در همه بخش‌ها تأکید کرد و گفت: شرایط و فضای کشور ممکن است مدام تغییر کند، اما کارکنان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اتکا به روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و مقاومت، همچنان برای استمرار خدمات و تأمین نیازهای حمل‌ونقل هوایی کشور تلاش خواهند کرد.

 

برچسب ها: فرودگاه ، حمل‌ونقل
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