روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی افشا کرد که طبق اسناد اطلاعاتی و شهادت‌های برخی مسؤولان رسمی، بنیامین نتانیاهو (نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی) حداقل ۲ بار از «رسیدن کمک‌های مالی قطر به شاخه نظامی حماس» مطلع بوده است، یک بار در سال ۲۰۱۹ توسط ناداو آرگامان، رئیس وقت شین بت و دومین بار در سال ۲۰۲۰ توسط اداره اطلاعات نظامی این رژیم، او همچنین از یک کانال مالی مخفی و جداگانه مطلع شده بود.

آحارونوت در گزارش خود تصریح نمی‌کند که نتانیاهو تاریخ دقیق حمله را می‌دانسته اما می‌گوید که او قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ هشدارهای مکرری دریافت کرده و اقدامی نکرده است.

به نوشته این روزنامه عبری، نهادهای اسرائیلی و مصر به نتانیاهو اطلاع داده بودند که بودجه قطر - که خود او از آن حمایت می‌کرده - به توسعه و تقویت تجهیزات جنگی این جنبش کمک کرده است.

آحارونوت در ادامه نیز نوشت مصر در سال ۲۰۱۸ به نتانیاهو هشدار داده بود و ارزیابی‌های اسرائیل نشان می‌دهد که «کمک‌های مالی قطر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از بودجه شاخه نظامی را تشکیل می‌دهد و دستکم در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ حدود ۴ میلیون دلار در ماه به آن منتقل شده است».

با انتشار این گزارش‌ها، سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز انتقادهای شدیدی را علیه نتانیاهو آغاز کردند.

در مقابل دفتر نتانیاهو این تحقیقات را رد کرده و آن را ساختگی خواند و اعلام کرد کمک مالی قطر برای اهداف بشردوستانه و با حمایت مقامات امنیتی بوده است و دستور توقف آن در سال ۲۰۲۱ صادر شد.

قطر نیز قاطعانه تامین مالی حماس را رد و تاکید کرد که کمک‌هایش برای غیرنظامیان از طریق سازوکارهایی هماهنگ با رژیم صهیونیستی و سازمان‌های بین‌المللی بوده است.

گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار» و رقیب انتخاباتی نتانیاهو اظهار کرد: این افشاگری‌ها بار دیگر نشان داد که لازم است یک کمیته حقیقت‌یاب رسمی برای بررسی دلایل شکست در هفت اکتبر تشکیل شود.

او افزود: این رسوایی‌ها و داده‌های جدیدی که هر روز درباره سهل‌انگاری نتانیاهو منتشر می‌شود، به خودی خود دلیلی بر شکست است.

آیزنکوت ادامه داد: در این شکی نیست که نتانیاهو در ماه‌های منتهی ۷ اکتبر، امنیت اسرائیل را رها کرد و تمام علائم هشدار دهنده و شاخص‌های خطر را نادیده گرفت و با رفتار خود، اسرائیل را به بدترین فاجعه تاریخش سوق داد.

نفتالی بنت، رئیس حزب «معا» و نخست‌وزیر سابق این رژیم نیز گفت: این تحقیقات شواهد بیشتری از آنچه نتانیاهو سعی در پنهان کردن آن دارد، یعنی مسؤولیت شخصی و مستقیم او در ۷ اکتبر ارائه می‌دهد، او باید پاسخگو باشد.

آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» که سال ۲۰۱۸ به دلیل اختلافاتش با نتانیاهو درباره نوار غزه، از وزارت جنگ استعفا داد، گفت: در آن زمان هشدار داده بودم که اجازه ورود بودجه قطر به نوار غزه منجر به «فاجعه» خواهد شد، هم اطلاعات نظامی و هم سرویس امنیتی شین بت به نتانیاهو هشدار داده بودند که بودجه قطر به شاخه نظامی حماس منتقل می‌شود و او از این موضوع آگاه بود.

یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌ها نیز گفت که نتانیاهو علیرغم هشدارها، به این سیاست ادامه می‌دهد.

منبع: ایسنا