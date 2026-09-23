باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه امروز (اول مهر) هیأت دولت با تبریک روز ملی پرچم، گفت: پرچم نماد تمدن و فرهنگ افتخارآمیز ایران و نماد وحدت، انسجام و همبستگی ملی است. اثر وحدت حول محور پرچم را در جبهه خیابان مشاهده میکنیم که مردم از همه اقشار، گروهها، اقوام و همچنین شخصیتهای مختلف حول محور پرچم حضور دارند و از این جبهه صیانت میکنند.
معاون اول رئیسجمهور با تبریک روز ملی پرچم به همه مردم ایران و اقوام و گویشهای مختلف کشور افزود: وحدت حول محور پرچم، رمز موفقیت، پیروزی و اقتدار ملی کشورمان است و وحدت نظر و انسجام ملی ارزشمندی درباره پرچم ایران وجود دارد.
وی همچنین با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس، دو جنگ تحمیلی اخیر و شهدای مدرسه میناب که به گفته وی «مظلومانه توسط دشمن ددمنش ولی مدعی تمدن» به شهادت رسیدند، گفت: پیروزیهای کشور در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مرهون مجاهدتها، رشادتها و ایثار رزمندگان کشورمان است.
عارف با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید بهعنوان یک جشن ملی به همه دانشآموزان و کادر آموزشی کشور گفت: دستاوردهای پنج دهه اخیر کشور مرهون مجاهدتها، تلاشها و فعالیتهای علمی در کشورمان بوده و دانش، آموزش و تربیت در کسب دستاوردهای کشور نقش فوقالعادهای داشته است.
وی افزود: امیدواریم امسال نیز دانشآموزان سال تحصیلی جدید را با امید به آینده و برای فتح قلههای علم و دانش آغاز کنند.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: در سال گذشته با وجود دو جنگ و یک شبهکودتا، عملکرد دولت در بخش آموزش، توسعه و فناوری فوقالعاده بود. در این مسیر مشکلات زیادی وجود دارد، اما رویکرد رئیسجمهور و دولت، حل مشکلات حوزه آموزش و پرورش است.
عارف ادامه داد: موفقیتهای خوبی نیز در زمینه جایگزین کردن مدارس کپری و نامناسب با مدارس استاندارد حاصل شده است. ارتقای کیفیت آموزش یک دغدغه جدی دولت است که گامهای اولیه خوبی نیز در این زمینه برداشته شده و امیدواریم این مسیر بهخوبی ادامه یابد.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه، پیام اخیر مقام معظم رهبری درباره آغاز سال تحصیلی را پیامی راهنما و نقشه راه دولت در بخش آموزش، علم و فناوری در سال تحصیلی جاری دانست و گفت: ایشان بر ارتقای کیفیت آموزش، تربیت، مهارت، ارتقای منزلت معلم و حل مسائل معیشتی آنان تأکید داشتند که این موارد مبنای عمل دولت قرار خواهد گرفت.
وی از کمیسیون علمی دولت خواست با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، ظرف یک ماه برنامه عملیاتی برای اجرایی کردن رهنمودهای رهبری تهیه و به دولت ارائه کند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با تسلیت رحلت مرجع عالیقدر شیعه آیتالله شبیری زنجانی به محضر امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری، حوزههای علمیه و مردم کشور گفت: ایشان از استادان وارسته و برجسته حوزه علمیه بودند که ویژگیهای اخلاقی ایشان زبانزد بود.
عارف افزود: آقای سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از طرف دولت در مراسم تشییع آیتالله شبیری زنجانی شرکت میکند و دولت نیز امروز را روز عزای عمومی اعلام میکند.
عارف در ادامه با اشاره به اهمیت سفر رئیسجمهور به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: رئیسجمهور با دست پر عازم نیویورک شد و در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل هم دست برتر را خواهد داشت و اقتدار و تعالی کشور را به دنیا اثبات خواهد کرد و پاسخ رفتارهای خشن و تحریمهای ظالمانه دشمن را خواهد داد.
وی ادامه داد: البته تجربه ثابت کرده است که به نهادهای بینالمللی نمیتوان امید بست، زیرا آنها در اختیار نظام سلطه هستند و معیارهای دوگانه دارند؛ بهطور مثال اگر صدها هزار مسلمان شهید شوند، هیچ صدایی از آنها درنمیآید، اما اگر به یک انسان غربی بیاحترامی کوچکی شود، صدای حقوق بشر و آزادی آنها بلند میشود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: با این حال هنوز آزادگانی در جهان هستند که خود را با قوانین جنگلی تمدن غرب تطبیق ندادهاند و ما میتوانیم پیام خود را به گوش آنها برسانیم و اقتدار و مقاومت پنجدههای خود در مقابل نظام سلطه را به دنیا نشان دهیم.
عارف خاطرنشان کرد: آمریکا از هر وسیله و روشی، حتی ارتباط مستقیم و تماس رئیسجمهور خود با مقام دست هفتم یک کشور رده پنجم آفریقایی، استفاده میکند تا آنها را برای مذاکره با ایران واسطه کند.
وی این رفتارها را نشاندهنده عظمت و اقتدار کشور دانست و افزود: ما معتقدیم در جبهه حق قرار داریم و با وحدت و همبستگی، این جبهه پیروز خواهد بود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به مقاومت و ایستادگی مردم ایران با وجود همه رفتارهای خشن نظام سلطه، بار دیگر تأکید کرد: رئیسجمهور در سفر به نیویورک دست برتر را خواهد داشت و برای ایشان سلامت و توفیق در این سفر آرزو میکنیم.
عارف در پایان با بیان اینکه مهمترین جبهه مقابله با دشمن، جبهه علم و فناوری است و این جبهه باید تقویت شود، گفت: در جنگ تحمیلی اخیر هر هفته وضعیت دفاعی ما بهبود مییافت که این موفقیت حاصل تلاش دانشمندان جوان و بانشاطی است که در خدمت بخشهای علمی و راهبردی کشور بودند.
وی تأکید کرد: این مسیر باید در دو سال آینده ادامه یابد تا کشور به اهداف خود در سند چشمانداز توسعه در زمینه علم و فناوری، یعنی دستیابی به جایگاه نخست در منطقه و جایگاهی تأثیرگذار در دنیا، برسد و در برابر حملات نرم نیز مصونیت پیدا کند.
در این جلسه فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، گزارشی از مشکلات پیشآمده برای پروازهای ایران در برخی کشورها ارائه کرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین خبر داد که فردا ۱۱ پلی که توسط دشمن در جنوب کشور آسیب دیده بود، افتتاح خواهد شد.
در ادامه جلسه هیأت دولت، موارد اجرایی دستگاهها از سوی وزرا مطرح شد و در پایان نیز گزارش عملکرد سال دوم قانون برنامه هفتم پیشرفت در سایه دفاع مقدس دوم به هیأت دولت ارائه شد.