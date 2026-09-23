باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری، از انجام ۲۱ مورد ارزیابی نظارتی از شرکت‌های بازرسی همکار استان توسط کارشناسان این اداره کل در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.

همت‌زاده با اشاره به نقش شرکت‌های بازرسی همکار در فرآیند نظارت فنی و کنترل کیفیت، اظهار کرد: در حال حاضر دو شرکت بازرسی همکار در استان چهارمحال و بختیاری فعال هستند که بر اساس چارچوب‌های تأیید صلاحیت و الزامات استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۰، وظیفه دارند فرآیند بازرسی را از مرحله دریافت درخواست تا صدور گزارش و ثبت گواهی، به صورت مستقل، بی‌طرفانه و مطابق ضوابط و مقررات انجام دهند.

وی افزود: ارزیابی و پایش عملکرد این شرکت‌ها با هدف اطمینان از اجرای صحیح فرآیند‌های بازرسی، رعایت الزامات فنی و مدیریتی و صیانت از کیفیت خدمات ارائه‌شده انجام می‌شود و کارشناسان اداره کل استاندارد در جریان این ارزیابی‌ها، عملکرد شرکت‌های بازرسی را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری، برخورداری از بازرسان واجد صلاحیت، آموزش و ارزیابی دوره‌ای بازرسان، کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، کنترل کیفیت گزارش‌های بازرسی، رسیدگی به شکایات، حفظ و نگهداری سوابق و رعایت الزامات استاندارد را از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های شرکت‌های بازرسی همکار عنوان کرد.

همت‌زاده ادامه داد: رعایت دقیق این الزامات، علاوه بر افزایش اعتبار فرآیند‌های بازرسی، نقش مهمی در اطمینان از صحت نتایج ارزیابی‌ها و ارتقای کیفیت کالا‌ها و خدمات دارد و به همین دلیل، پایش مستمر عملکرد شرکت‌های بازرسی همکار در دستور کار اداره کل استاندارد قرار دارد.

وی شرکت‌های بازرسی همکار را بازوان توانمند سازمان ملی استاندارد در حوزه نظارت فنی دانست و تصریح کرد: تداوم ارائه خدمات تخصصی از سوی این شرکت‌ها، نقش مهمی در انجام امور مرتبط با بازرسی و کنترل کیفیت کالا‌ها و خدمات دارد و می‌تواند به تقویت فرآیند‌های نظارتی و ارتقای سطح انطباق محصولات و خدمات با الزامات استاندارد کمک کند.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری همچنین به عملکرد یکی از شرکت‌های بازرسی همکار استان اشاره کرد و گفت: از میان دو شرکت بازرسی همکار فعال در استان، شرکت بازرسی همکار اندیشه فاخر شهرکرد در همایش روز جهانی استاندارد سال گذشته به عنوان نهاد ارزیابی انطباق نمونه کشوری معرفی شد و تندیس و لوح تقدیر نمونه کشوری را دریافت کرد.

بر اساس این گزارش، انجام ۲۱ مورد ارزیابی و پایش در پنج ماهه نخست سال جاری، بخشی از فرآیند نظارت اداره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری بر عملکرد نهاد‌های ارزیابی انطباق است فرآیندی که با هدف ارتقای کیفیت خدمات بازرسی، اطمینان از رعایت الزامات فنی و مدیریتی و تقویت نظام نظارت بر کیفیت کالا‌ها و خدمات در استان دنبال می‌شود.