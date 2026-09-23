باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - فاطمه عباسپور مدیر جهاد کشاورزی میاندورود در خصوص ارزیابیهای صورتگرفته از وضعیت محصولات مرکباتی، گفت: با توجه به پایشهای کارشناسی و میدانی در آستانه آغاز عملیات برداشت، پیشبینی میشود مجموع دو هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت نارنگی پیشرس در امسال، تولیدی در حدود ۶۲ هزار و ۵۰۰ تن را به همراه داشته باشد.
او با تأکید بر اهمیت این محصول در اقتصاد کشاورزی منطقه، افزود: تلاشهای مستمر کشاورزان و بهرهگیری از توصیههای فنی کارشناسان در طول فصل رشد، منجر به دستیابی به این میزان تولید شده است. هدف ما در این مرحله، تسهیل در فرآیند برداشت و اطمینان از کیفیت محصول نهایی برای عرضه به بازارهای داخلی و صادراتی است.
عباسپور در ادامه گفت: با توجه به جایگاه استراتژیک مرکبات در سبد محصولات شهرستان، حمایتهای ترویجی برای کاهش ضایعات هنگام برداشت و حملونقل در اولویت قرار گرفته است تا حداکثری از پتانسیل تولید این دو هزار و ۵۰۰ هکتار باغ در نهایت به دست تولیدکننده برسد.