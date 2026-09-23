باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسعود اقبالی کارشناس فوتبال درباره شکست سنگین تیم ملی امید ایران برابر تیم ملی کره شمالی و حذف از بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: وقتی بازیکنان تیم ملی امید اصول اولیه فوتبال را نمی‌دانند، این شکست رقم می‌خورد. شمالی با وجود اینکه ۵۰ سال هست که تحریم است، اما بازیکنان فوتبال این تیم اصول پایه را رعایت می‌کنند. آنها انضباط تیمی شان حرف ندارد و برنامه ریزی مدونی در پایه‌ها دارند و کار می‌کنند.

تیم ملی کره شمالی اصول فوتبال را به نحو احسن پیاده می کند

او افزود: علی رغم اینکه کره شمالی با خارج از کشور تماس ندارد، اما اصول فوتبال را در سطوح پایه پیاده می‌کنند و دستاوردشان این می‌شود که هم خوب بازی می‌کنند و هم آمار خوبی برابر تیم ملی ایران رقم زدند و ۲۰ شوت به دروازه ایران زدند که ۱۰ شوت در چارچوب بوده است و ۴ گل به ما زدند و درحفظ توپ بهترین عملکرد داشتند و به طور کامل فوتبال در اختیارشان بود.کره شمالی با همه این محدودیت‌ها چنین فوتبالی ارائه می‌دهد و قاعده هرم در فوتبال را به نحوه احسن اجرا می‌کند. البته فوتبال کره شمالی فقط در سطح آسیا مطرح است. همانطور که تیم ملی فوتبال ما در مقایسه با تیم‌های جهان در جام جهانی حرفی برای گفتن نداشت، اینجا هم می‌بینیم تیم ملی امید و بازیکنان زیر ۲۳ سال ما که باید بهترین بازیکنان ما باشند، متاسفانه حتی در پاس دادن و پرسینگ توپ در حد صفر ظاهر شدند و کاملا بازی در اختیار کره شمالی بوده است.

اقبالی گفت: اگر بخواهیم کارشناسی صحبت کنیم و آسیب شناسی داشته باشیم باید در فوتبالمان را ببندیم. پول‌های هنگفتی به بازیکنان داده می‌شود و نزدیک به ۲۲ میلیارد ارزش پول بازیکنان ما بوده، در مقابل ۲ میلیارد ارزش پول تیم کره شمالی بوده است. بازیکنان ما فقط پول می‌گیرند و چیزی یاد نمی‌گیرند و این مشکل در سطوح پایه است. ما باید سازمان و تشکیلات فوتبال پایه خود را درست کنیم و بهترین مدرسان را برای آکادمی‌ها به کار ببریم و بهترین امکانات در اختیارشان بگذاریم و ارزیابی و ارزش یابی شان کنیم تا به تدریج بعد از ۱۰ سال دیگر شاید ما به این کره شمالی برسیم. به نظرم این آب در هاون کوبیدن است. اگر باد بکارید طوفان درو خوهید کرد و برای این فوتبال متاسف هستم و واقعا ناامید کننده است. مسئولان ما در مسابقات پایه‌ها فقط به دنبال برد هستند و به توسعه و پیشرفت بچه‌ها کاری ندارند و در سطوح بالاتر در فوتبال باشگاهی هم فوتبال واقعی نیست. ما در مقایسه با تیم‌های دنیا صفر هستیم و حرفی برای گفتن نداریم.

بازیکنان امید مولفه‌ها و اصول اولیه فوتبال را آموزش ندیدند

کارشناس فوتبال درباره اینکه راهکار برای اینکه در فوتبال پایه به موفقیت برسیم، چیست، گفت: به هیچ وجه امیدواری نیست. حتی اگر تیم ملی امید از گروهی هم بالا می‌آمد به تیم‌های کره جنوبی و ژاپن برخورد می‌کرد و برابر این تیم‌ها هم بازنده بود. ما در این بازی‌ها دیدیم که چیزی برای گفتن در ساختار دفاعی و هجومی نداریم. گویا بازیکنان امید مولفه‌ها و اصول اولیه فوتبال را آموزش ندیدند و اینها به چه صورت دستچین می‌شوند و به تیم ملی می‌آیند و من نمی‌دانم اینها را چه جوری انتخاب کردند. آنها در کنترل توپ مشکل دارند و ضعیف‌ترین بازی در طول عمرم دیدم. بازیکنانی که باید در تیم ملی فوتبال بازی کنند و بهترین شرایط خود را نشان بدهند، اما متاسفانه حرفی برای گفتن نداشتند.

ما با پشتوانه سازی بعد از ۱۰ سال حرفی برای گفتن در آسیا خواهیم داشت

او ادامه داد: ما همانند ۵۰ سال گذشته که به المپیک نرفتیم این بار هم به جایی نخواهیم رسید. مسئولان ورزش ما باید به فوتبال توجه کرده و نیاز‌های اساسی و کلیدی را فراهم کنند. شما باید اول زیر ساخت‌ها را درست و سرمایه گذاری کنید و نیرو‌های متخصص را به خدمت بگیرید و از مدیران ورزشی بهره ببرید و ساختار مدیریتی را درست کنید. همچنین فدراسیون فوتبال ما به فوتبال توجه بیشتری داشته باشند و این نیازمند ۱۰، ۱۵ سال کار مستمر است و با این پشتوانه ما می‌توانیم بعد از ۱۰ سال حرفی برای گفتن داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی امید در حذف از بازی های آسیایی نقش دارد

اقبالی درباره اینکه حسین عبدی هم در ناکامی تیم ملی امید در بازی‌های آسیایی مقصر بوده است، گفت: صددرصد وقتی بازیکنی به هر دلیلی نمی‌تواند فوتبال بازی کند، سرمربی نقش دارد. سرمربی کره شمالی ۲ تعویض کرد و با همین تغییرات توانستند بازی را در دست بگیرند و گل مساوی و بعد از آن ۳ گل دیگر هم به ثمر رساندند. شما باید بازیخوانی خوبی در کنار زمین داشته باشید و فوتبال جنبه‌های مختلفی دارد و یکی از جنبه‌های مهم این است که بتوانید تیم حریف را تحلیل کرده باشید و نقاط ضعف و قوت حریف را پیدا کنید و بتوانید جلوی تهدیدات حریف را بگیرید و موقعیت ایجاد کنید.

کارشناس فوتبال تصریح کرد: البته اینکه بگویند باشگاه‌ها به ما کمک نکردند و بازیکن به ما ندادند و بازیکنان امید در جام باشگاه‌ها بازی کردند و خسته هستند، این‌ها بهانه هست. این بهانه‌ها را باید کنار بگذارید و بازیکن هنوز نمی‌تواند توپ را کنترل کند و پاس درستی بدهد. باید بپذیریم که فوتبال ما دچار فروپاشی شده است و باید فکری به حالش کرد. فوتبال ما یک بیمار رو به مرگ است. اگر جلوی آن را نگیریم، فوتبالمان از این بدتر می‌شود. ما فقط سعی می‌کنیم که شرایط را عادی نشان بدهیم و مسابقات لیگ را برگزار کنیم و فوتبال بازی می‌کنیم، اما با این مسابقات ما به جایی نمی‌رسیم تا زمانی که اساس فوتبال شکل نگیرد.

استعفا و عذرخواهی در فوتبال ما جایگاهی ندارد

اقبالی درباره اینکه مسئولان فوتبال ما فقط بلدند عذرخواهی کنند و استعفایی در کار نیست، گفت: استعفا و عذرخواهی در فوتبال ما جایگاهی ندارد و اینها به درد فوتبال ما نمی‌خورد. سیاست کلان ورزش باید این باشد که نگاه بهتری به فوتبال داشته باشد تا بتوانیم روزی روزگاری از این وضعیت بیرون بیاییم. ما دچار بحران شدیدی در فوتبال هستیم و متاسفیم که به اینجا رسیدیم.