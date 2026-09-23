بر اثر ۳ سانحه رانندگی در جاده‌های فارس ۱۴ نفر مصدوم شدند و یک نفر جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در پی وقوع ۳ سانحه رانندگی در جاده‌های فارس ۱۴ نفر مصدوم شدند و یک نفر جان خود را از دست داد.

حادثه رانندگی در مرودشت با یک فوتی و یک مصدوم

تصادف در مرودشت یک فوتی و یک مصدوم به همراه داشت.

علی امیری مسئول اورژانس مرودشت اظهار کرد: با اعلام برخورد موتورسیکلت با تریلی در خیابان ۶۰ متری این شهر، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

 او گفت: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و یک مصدوم نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل شد.

امیری تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان بلافاصله یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

۲ حادثه رانندگی در محور فیروزآباد ـ شیراز با ۱۳ مصدوم 

۲ سانحه رانندگی در محور فیروزآباد ـ شیراز ۱۳ مصدوم به همراه داشت.

غلامعلی جاویدان مسئول اورژانس فیروزآباد اظهار کرد: نخستین حادثه، در محور فیروزآباد ـ شیراز، بعد از دوراهی میمند، بر اثر برخورد یک دستگاه پژو و یک دستگاه کوییک رخ داد.

او بیان کرد: در این تصادف، ۷ نفر مصدوم شدند که ۵ نفر، برای ادامه درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل و ۲ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

جاویدان اضافه کرد: دومین حادثه در همان محور و بعد از دوراهی میمند، بر اثر برخورد ۳ دستگاه خودروی پراید، پراید و آزرا رخ داد که در پی آن ۶ نفر مصدوم شدند.

او ادامه داد: از مجموع مصدومان این حادثه، یک نفر برای ادامه درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل شد و ۵ مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی در محل، از انتقال به مرکز درمانی بی‌نیاز شدند.

برچسب ها: سانحه رانندگی ، حادثه رانندگی ، تصادف
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