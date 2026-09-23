هر سال در آستانه بازگشایی مدارس در اول مهرماه، طبیعی است که رسانه‌ها به این موضوع می‌پردازند و در شبکه‌های اجتماعی نیز عموماً محتوای پیج‌ها و کانال‌ها در همین زمینه به اشتراک گذاشته می‌شوند.

در این میان، جریان رسانه‌ای سلطنت‌طلب که در راستای بازنمایی حکومت پهلوی فعالیت دارد و به بیانی دیگر پروژه تطهیر پهلوی را دنبال می‌کند، تصاویر و ویدئوهایی از حدارس و دانش‌آموزان پیش از انقلاب را در فضای مجازی منتشر می‌کنند.