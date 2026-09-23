حدود ۱۵۰ کشیش، اسقف و راهب کاتولیک از کشور‌های مختلف جهان با تجمع مقابل کلیسای سنت پیتر در رم، خواستار پایان حملات اسرائیل به غزه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حدود ۱۵۰ کشیش، راهب، اسقف و راهبه کاتولیک از نقاط مختلف جهان به سمت واتیکان حرکت و در مقابل کلیسای جامع سنت پیتر مراسم دعا برگزار کردند و خواستار پایان دادن به «نسل‌کشی» رژیم تروریستی اسرائیل در غزه شدند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات که پلیس ایتالیا آنها را همراهی می‌کرد، بدون ورود به محدوده واتیکان، پلاکاردی را در امتداد خیابان اصلی منتهی به مقر واتیکان حمل کردند که نام ۳۰۰ کودک شهید شده در حملات رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه و جنوب لبنان روی آن درج شده بود.

برگزارکنندگان اعلام کردند افراد حاضر در این تجمع به شبکه «کشیشان علیه نسل‌کشی» تعلق دارند؛ شبکه‌ای که در اوت ۲۰۲۵ تاسیس شد و اکنون بیش از ۲۵۰۰ کشیش و اسقف از پنج قاره را در خود جای داده است. فرانکو موسکونی، اسقف شهر مانفردونیا در ایتالیا، نیز در راهپیمایی روز سه‌شنبه حضور داشت.

پس از پایان دعا در نزدیکی واتیکان، شرکت‌کنندگان در این تجمع که شمار آنها به‌مراتب بیشتر از راهپیمایی سال گذشته این گروه بود، به سمت سفارتخانه‌های فلسطین و لبنان حرکت کردند. تظاهرکنندگان در ادامه، در اعتراض به حملات، به مقر شرکت «لئوناردو» در زمینه صنایع نظامی و دفاعی ایتالیا در رم رفتند و تجمع خود را در آنجا پایان دادند.

گفتنی است پاپ واتیکان در چندین نوبت خواستار پایان جنگ در نوار غزه و ورود امن کمک‌های بشردوستانه شده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ غزه ، نسل کشی ، روحانی کاتولیک
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