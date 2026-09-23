باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همتزادهمدیرکل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به راهکارهای در دسترس برای اطمینان از اصالت کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری، از امکان استعلام وضعیت پروانه کاربرد علامت استاندارد از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ و تلفن گویای ۱۵۱۷ خبر داد.
همتزاده اظهار کرد: سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ و شماره تلفن ۱۵۱۷ به عنوان ابزارهایی کارآمد و در دسترس از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای استعلام اصالت علامت استاندارد و بررسی وضعیت کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری معرفی شدهاند.
وی افزود: شهروندان میتوانند پیش از خرید کالاهای مشمول استاندارد اجباری، کد ۱۰ رقمی درجشده در زیر علامت استاندارد را که بر روی بستهبندی یا برچسب کالا یا خدمت درج شده است، به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پس از ارسال این کد، اطلاعاتی درباره وضعیت پروانه کاربرد علامت استاندارد در اختیار متقاضی قرار میگیرد که از جمله آن میتوان به نام دقیق محصول، مشخصات و شناسایی کالای مورد نظر، نام واحد تولیدی، تأیید هویت واحد تولیدکننده، وضعیت اعتبار پروانه استاندارد و تاریخ انقضای پروانه اشاره کرد.
همتزاده با تأکید بر اهمیت آگاهی مصرفکنندگان در زمان خرید تصریح کرد: استفاده از این سامانه میتواند به شهروندان در شناسایی کالاها و خدمات دارای مجوز معتبر استاندارد کمک کند و امکان بررسی اطلاعات مربوط به پروانه استاندارد را پیش از خرید در اختیار آنان قرار دهد.
وی در ادامه از شهروندان خواست پیش از خرید هرگونه کالای مشمول استاندارد اجباری یا دریافت خدمات مشمول این استاندارد، نسبت به استعلام کد ۱۰ رقمی اقدام کنند و از اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد اطمینان حاصل کنند.
مدیرکل استاندارد استان همچنین گفت: در صورت مشاهده محصول مشکوک، کالای فاقد استاندارد یا موارد مربوط به عدم اعتبار پروانه استاندارد، شهروندان میتوانند موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۵۱۷ یا سامانه مردمدار به نشانی ۱۵۱۷.inso.gov.ir گزارش کنند تا موضوع مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات قانونی لازم انجام شود.
بر اساس این گزارش، استعلام پیش از خرید و گزارش موارد مشکوک از سوی مردم، یکی از ابزارهای مشارکت شهروندان در فرآیند نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات و صیانت از حقوق مصرفکنندگان محسوب میشود.