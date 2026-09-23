فدراسیون فوتبال پس از حذف تیم ملی فوتبال امید ایران از بازی‌های آسیایی ناگویا در بیانیه‌ای از مردم عذرخواهی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون فوتبال در بیانیه ای پس از شکست تیم ملی فوتبال امید ایران مقابل کره شمالی و حذف از مرحله گروهی بازی های آسیایی ناگویا اعلام کرد: ضمن عرض ادب و احترام به مردم بزرگ و شریف ایران، نتیجه دیدار تیم ملی امید مقابل تیم کره شمالی در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و حذف از مرحله گروهی، برای همه ما تلخ بود. این نتیجه با انتظار‌ها و امید‌هایی که هواداران فوتبال به این تیم و نسل جوان فوتبال کشور دارند، فاصله داشت.

تیم ملی امید پس از پیروزی مقابل امارات و تساوی با چین، در دیدار حساس پایانی نتوانست عملکرد مورد انتظار را ارائه دهد و فدراسیون فوتبال هم در کنار اعضا تیم این نتیجه را بی هیچ توجیهی پذیرفته و بابت آن از علاقمندان عذرخواهی می‌کند. اینک، زمان بررسی صادقانه، دقیق و موشکافانه و اخذ تصمیم‌های شجاعانه است.

این مجموعه فنی و بازیکنان از زمان شکل گیری تیم ملی نوجوانان که راهی جام جهانی شد، در سال‌های اخیر اردو‌های مکرر و متعددی داشتند و به رغم مقدورات و محذورات برای حضور در همین مسابقات هم کمپ‌های خارجی و داخلی برای آماده سازی تیم برپا شد و بر این اساس، عملکرد تیم در بازی امروز به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

در این میان، تلاش و زحمت مجموعه تیم قابل انکار نبوده، لکن نتیجه نهایی نشان داد که می‌بایست متعهد باشیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عملکرد این دوره را به صورت دقیق و کارشناسی بررسی کرده و نتایج را در عمل به استحضار عموم مردم برسانیم. طبعا در این میان، هدف به صورت مشخص ساختن تیمی است که بتواند برای حضور در آوردگاه المپیک انتظارات افکار عمومی را برآورده سازد.

از همه هواداران، رسانه‌ها و کارشناسان فوتبال که با نقد منصفانه و دلسوزانه خود به پیشرفت فوتبال کمک می‌کنند، سپاسگزاریم. فوتبال ایران متعلق به مردم است و ما با تکیه بر توجه هواداران و رسانه‌های محترم گروهی، مسیر پیش رو را با جدیت ادامه خواهیم داد.

برنامه‌ریزی برای آینده، و حرکت هدفمند به‌سوی میدان‌های آتی، هدف روشن ماست و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

برچسب ها: تیم امید ، فدراسیون فوتبال ، حسین عبدی ، بازی‌های آسیایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۱۸:۱۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
خداوکیلی این بازیکنان تو لیگ ایران دارن میلیاردها تومان دستمزد میگیرن.الان هم با پول بیت المال میرن مسابقات اینجوری.اگر تمامشون جریمه بشن و حداقل حقوق مردم تو این گرونی و بدبختی بهشون برگردونده بشه اینجوری بدون انگیزه و گاهأ به عمد بازی نمیکنن.
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Iran (Islamic Republic of)
حمید زمانی
۱۷:۵۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
این پیام را برای تیم بزرگسالان نگه دارید فقط بجای سرمربی اسم قلعه نوعی را بگذارید. عذرخواهی شما خوب است ولی ناکارآمدی مدیران فوتبال و انتخاب های جهت دار برای تیم های ملی چند سال است که با رویا و اهداف هم خوانی ندارد
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ناشناس
۱۷:۲۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
چه عجب این فدراسیون عذرخواهی کرد آقای تاج شما برو در همان سازمانی که الان جوانهایش دارن شهید می‌شوند اونجا مفیدتر و عاقبت به خیری نصیبت میشه ول کن فوتبال و والا خجالت هم خوب چیزیه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
فوتیالی که روی فساد، پول و پارتی بنا شده رو نمیشه انتظار بیشترم داشت. مردم عذرخواهر نمیخوان با هر دفعه حذف شدن، مردم تیمی میخوان که برااساس عدالت و شایستگی تشکیل شده باشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
بنظرتون این پول مملکتی داره هزینه میشه با یه عذرخواهی درست میشه فوتبال ایران سیرکه باید جم بشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
از کوزه همان طراوت که در اوست ،،از مدارس فوتبال پولی تا فوتبال پولکی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
اصلا مهم نبوده ونیست بهتره بابت معیشت مردم عذر خواهی کنید
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Iran (Islamic Republic of)
احپد
۱۶:۳۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
اینها از معذرت خواهی برای خودشان سپر دفاعی ساختن.معذرت خواهی دیگه چه صیغه ای است.باید استعفا دهید.
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ناشناس
۱۶:۲۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
حیف ریال پولی که خرج اینها می‌شود!
بنظر من کل هزینه ها را از مربی و بازیکنان بگیرند تا دوباره باعرضه تر بازی کنند !
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