فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون، بیان کرد: پس از اعلام وقوع یک فقره تیراندازی در روستای فامور بخش جره و بالاده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او با بیان اینکه متهم پیش از حضور ماموران از محل متواری شده بود، گفت: با تحقیقات تخصصی و بررسی‌های به عمل آمده توسط پلیس، عامل تیراندازی شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و یک قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی کازرون با اشاره به اینکه برهم زدن نظم، امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، تاکید کرد: پلیس اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.

منبع: پلیس فارس