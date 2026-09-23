فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون، بیان کرد: پس از اعلام وقوع یک فقره تیراندازی در روستای فامور بخش جره و بالاده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او با بیان اینکه متهم پیش از حضور ماموران از محل متواری شده بود، گفت: با تحقیقات تخصصی و بررسی‌های به عمل آمده توسط پلیس، عامل تیراندازی شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و یک قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی کازرون با اشاره به اینکه برهم زدن نظم، امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، تاکید کرد: پلیس اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: دستگیری عامل تیراندازی ، تیراندازی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
الحمدالله
صبط اموال و بیگاری تا درس عبرتی برای بقیه
که در زمان جنگ .اب به اسیاب دشمن نریزند
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