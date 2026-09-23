باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده، مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از برگزاری نخستین جلسه برنامه‌ریزی، هماهنگی و تقسیم وظایف برای اجرای برنامه‌های هفته استاندارد در این استان خبر داد.

این نشست با حضور مدیرکل، معاونان و رؤسای بخش‌های مختلف اداره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری در محل دفتر مدیریت برگزار شد و طی آن، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت هفته استاندارد، نحوه اجرای برنامه‌ها، تقسیم وظایف و هماهنگی میان بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

همت‌زاده با اشاره به محور روز جهانی استاندارد در سال ۲۰۲۶ با عنوان انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک اظهار کرد: رعایت الزامات استاندارد نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری انرژی دارد و اجرای استاندارد‌های تدوین‌شده در زمینه معیار مصرف انرژی می‌تواند در مدیریت مصرف و کاهش ناترازی انرژی در کشور مؤثر باشد.

وی افزود: استاندارد‌های حوزه انرژی صرفاً مجموعه‌ای از الزامات فنی نیستند، بلکه رعایت صحیح آنها می‌تواند زمینه‌ساز استفاده بهینه‌تر از منابع، کاهش اتلاف انرژی و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف شود از این رو، تبیین جایگاه استاندارد‌های انرژی در میان مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از محور‌های مهم برنامه‌های هفته استاندارد خواهد بود.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در نخستین جلسه برنامه‌ریزی هفته استاندارد، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، تخصصی، رسانه‌ای و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به هماهنگی برای برگزاری همایش روز جهانی استاندارد، پیگیری حضور میهمانان ستادی و استانی، برگزاری نشست خبری مدیرکل با اصحاب رسانه و اجرای برنامه‌های تبلیغات محیطی اشاره کرد.

به گفته وی، غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، بازدید دانش‌آموزان و دانشجویان از امکانات، توانمندی‌ها و آزمایشگاه‌های اداره کل استاندارد نیز در زمره برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته استاندارد قرار دارد.

همت‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی برای حضور کارشناسان استاندارد در مدارس و مهد‌های کودک سراسر استان خبر داد و گفت: آشنایی نسل آینده با مفهوم استاندارد و نقش آن در کیفیت زندگی، یکی از محور‌های مهم فعالیت‌های آموزشی و ترویجی این هفته خواهد بود.

وی افزود: حضور مدیرکل و معاونان اداره کل استاندارد در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی، تبیین اهمیت استاندارد و پاسخگویی به پرسش‌های مردم از طریق رسانه‌ها، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام است.

مدیرکل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری، برگزاری شورای استاندارد استان را نیز از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد و گفت: در کنار برنامه‌های عمومی و فرهنگی، موضوعات تخصصی حوزه استاندارد نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همت‌زاده با تأکید بر اهمیت برگزاری همایش روز جهانی استاندارد اظهار کرد: این همایش و مجموعه برنامه‌های هفته استاندارد، فرصت مناسبی برای تبیین بیش از پیش جایگاه واقعی استاندارد در زندگی روزمره مردم است و باید از این ظرفیت برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت کیفیت، ایمنی و انطباق کالا‌ها و خدمات با استاندارد‌های ملی استفاده شود.

وی همچنین تجلیل از واحد‌های تولیدی و خدماتی نمونه را از دیگر اهداف برنامه‌های هفته استاندارد عنوان کرد و افزود: معرفی و تقدیر از واحد‌هایی که در مسیر رعایت الزامات استاندارد و ارتقای کیفیت فعالیت می‌کنند، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فرهنگ کیفیت و الگوسازی در بخش تولید و خدمات باشد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای منسجم برنامه‌های هفته استاندارد گفت: برنامه‌ریزی دقیق، رعایت زمان‌بندی و هماهنگی کامل میان بخش‌های مختلف اداره کل، برای اجرای مطلوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ضروری است و باید تمامی برنامه‌ها با نظم و کیفیت مناسب اجرا شوند.

بر اساس این گزارش، با برگزاری نخستین جلسه هماهنگی، فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های هفته استاندارد در چهارمحال و بختیاری وارد مرحله عملیاتی شد برنامه‌هایی که قرار است علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها و اقدامات حوزه استاندارد، نقش این حوزه در ارتقای کیفیت زندگی، بهره‌وری انرژی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت کیفیت تولید و خدمات را برای افکار عمومی تبیین کند.