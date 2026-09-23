فرماندار هوراند گفت:۲۱۰ مورد اشتغال در حوزه مشاغل خانگی و اشتغالزایی در این شهرستان در سال ۱۴۰۴ در سامانه رصد اشتغال به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر-علیرضا ابراهیمی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هوراند گفت:سهم تسهیلات مشاغل خانگی شهرستان هوراند ۴۵ میلیارد ریال بوده که با جذب ۹۳ و سه دهم درصدی منابع، شهرستان هوراند ۳ و سه دهم واحد درصد بالاتر از متوسط استانی قرار گرفته است.

فرماندار هوراند با اشاره به ثبت اشتغال‌ها در مناطق روستایی گفت: از مجموع اشتغال‌های ثبت‌شده ۱۳۶ مورد در مناطق روستایی و ۶۲ طرح در بخش چهاردانگه ایجاد شده است.

ابراهیمی ادامه داد: از نظر حوزه فعالیت ۹۹ طرح در بخش کشاورزی، ۹۰ طرح در بخش صنعت و ۱۸ طرح در بخش خدمات به ثبت رسیده است.

وی گفت: ۱۲۴ مورد از اشتغال‌های ایجادشده مربوط به بانوان و ۸۶ مورد مربوط به آقایان است.

فرماندار هوراند حمایت از تولیدکنندگان محلی، توسعه مشاغل خانگی، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی را از محور‌های مهم برنامه‌های اشتغالزایی شهرستان عنوان کرد.