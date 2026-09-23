باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر- ظفر محمدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح خیابان ۴۵ متری شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی با اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری تبریز گفت: اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی در بهبود دسترسیها و باز شدن گرههای ترافیکی تبریز نقش بسزایی ایفا میکند.
ظفر محمدی با تاکید بر ضرورت تداوم روند اجرای پروژههای عمرانی در این شهر اظهار کرد: بدون تردید تداوم چنین اقداماتی میتواند در رفع مشکلات مردم، بهبود عبور و مرور شهری، توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات شهری نقش موثری ایفا کند.
معاون فنی و عمرانی استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه در اجرای پروژههای عمرانی و شهری، در کنار شورای اسلامی شهر، شهرداران مناطق و مردم خواهیم بود گفت: از اقدامات و پروژههایی که در راستای حل مشکلات و مطالبات شهروندان اجرا میشود حمایت خواهیم کرد.
حجتالاسلام محمدجواد جوادی مسئول هماهنگکننده عقیدتی سیاسی آجا در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ارتش گفت: شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی، به ارتش و ارتشیان معنا بخشید و الگویی از ایمان، رشادت، تعهد و شهادت در راه ولایت را به نمایش گذاشت.
حجتالاسلام جوادی افزود: به شهادت رسیدن چنین شخصیت بزرگواری موجب شد عالم و آدم بر مقام و جایگاه والای ایشان غبطه بخورند و نام و یاد این شهید بزرگوار برای همیشه در تاریخ پرافتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران ماندگار شود.
علیرضا نوای باغبان عضو شورای اسلامی شهر تبریز، نیز در این مراسم با بیان اینکه دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران، سنگبنای شکلگیری جبهه مقاومت در ابعاد مختلف شد و آثار و برکات آن همچنان ادامه دارد گفت: مجموعه مدیریت شهری باید با همین روحیه و انگیزه، مسیر خدمترسانی را ادامه دهد و تلاش ما این است که در سال آینده نیز بیش از امسال برای توسعه و آبادانی شهر و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تلاش کنیم.
نوای باغبان افزود: بودجه شهرداری تبریز در سال جاری ۵۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده که ۷۵ درصد آن به هزینههای عمرانی و ۲۵ درصد به هزینههای جاری اختصاص دارد و در ۶ ماه نخست سال تحقق بودجه شهرداری تبریز به ۱۱۵ درصد رسیده است که این میزان تحقق، نشاندهنده روحیه تلاش، کار و مدیریت جهادی در مجموعه شهرداری است.
آرمان امینبخش شهردار منطقه ۳ تبریز نیز در این مراسم با اشاره به نامگذاری این مسیر به نام امیر سرافراز سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی» گفت:این پروژه به طول ۵۰۰ متر و عرض ۴۵ متر با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال اجرا شده و با بهرهبرداری از این پروژه، یکی از مسیرهای مهم ارتباطی این محدوده در اختیار شهروندان قرار گرفت.