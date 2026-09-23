وینگر تیم فوتبال استقلال تهران با اینکه فصل گذشته عملکرد خوبی داشت، اما در فصل جاری هنوز موفق نشده برای تیمش گلزنی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی‌خواه- علیرضا کوشکی یکی از بازیکنانی است که در فصل جاری فرصت حضور در ترکیب استقلال را پیدا کرده، اما با گذشت هفت هفته از رقابت‌های لیگ برتر هنوز نتوانسته در بخش هجومی آبی‌پوشان اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.

کوشکی که فصل گذشته نیز یکی از بازیکنان مورد استفاده کادر فنی استقلال بود، در فصل جدید همچنان در برنامه‌های سهراب بختیاری‌زاده قرار دارد، اما نکته قابل توجه درباره عملکرد او، ثبت نشدن گل یا پاس گل در این فصل است. این در حالی است که استقلال برای ادامه مسیر خود در لیگ برتر و همچنین رقابت‌های آسیایی به بازیکنانی نیاز دارد که بتوانند در فاز هجومی نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

استقلال در شرایطی توانسته در بخش دفاعی عملکرد قابل قبولی داشته باشد که در فاز هجومی هنوز همه بازیکنان به یک اندازه در گلزنی و خلق موقعیت سهیم نشده‌اند. یاسر آسانی تاکنون یکی از بازیکنان مؤثر استقلال در حمله بوده و بخش مهمی از مسئولیت ایجاد خطر روی دروازه حریفان را بر عهده داشته است.

در چنین شرایطی، افزایش مشارکت بازیکنانی مانند کوشکی می‌تواند به استقلال کمک کند تا وابستگی خود به یک یا چند بازیکن در فاز هجومی را کاهش دهد. کادر فنی استقلال نیز در ادامه فصل به دنبال آن است که از تمام ظرفیت موجود در خط حمله استفاده کند و نقش بازیکنان کناری و پشت مهاجم را در روند گلزنی تیم افزایش دهد.

از سوی دیگر، محمدرضا آزادی که در بیشتر مسابقات به عنوان بازیکن ذخیره وارد زمین شده، موفق شده یک بار برای استقلال گلزنی کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد رقابت برای قرار گرفتن در جمع بازیکنان مؤثر هجومی ادامه دارد.

کوشکی حالا در ادامه فصل فرصت دارد با افزایش میزان مشارکت خود در حملات استقلال، آمار گل و پاس گلش را تغییر دهد. این موضوع می‌تواند یکی از نکات قابل توجه در هفته‌های آینده باشد؛ چرا که استقلال برای حفظ روند خود در لیگ و موفقیت در آسیا، به حضور مؤثرتر تعداد بیشتری از بازیکنان در فاز هجومی نیاز دارد.