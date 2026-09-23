باشگاه خبرنگاران جوان – احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان امروز (چهارشنبه اول مهر ماه) با حضور در منطقه آزاد انزلی از نزدیک در جریان آخرین وضعیت فعالیت‌های تجاری، واردات کالا‌های اساسی از طریق این منطقه به کشور و همچنین روند پلاک‌گذاری خودرو‌های پلاک منطقه آزاد انزلی قرار گرفت.

او ضمن بررسی روند تجارت، واردات کالا‌های اساسی و وضعیت پلاک‌گذاری خودروها، بر اهمیت نقش منطقه آزاد انزلی به عنوان یک کریدور وارداتی برای تأمین نیاز‌های کشور به ویژه در حوزه کالا‌های اساسی تأکید کرد و تسریع در فرآیند ترخیص کالا‌ها و تسهیل رویه‌های تجاری و شماره‌گذاری خودرو را ضروری دانست.

بازرس کل استان گیلان همچنین در نشست مشترک با رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، اعضای هیئت مدیره و معاونین این سازمان، خواستار پیگیری جدی و تسریع در روند ترخیص کالا‌های اساسی وارداتی شد تا از این طریق، کمبود‌ها و نیاز‌های بازار به سرعت مرتفع شوند.

آقایی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی در توسعه تجارت و بازرگانی، بر لزوم تسهیل رویه‌ها و کاهش بروکراسی اداری در مسیر فعالیت‌های تجاری تأکید کرد و ساماندهی بهتر فرآیند‌های گمرکی و تجاری را از اولویت‌های استان دانست و خواستار ارائه راهکار‌های عملیاتی برای افزایش سرعت و کارایی در این بخش‌ها شد.

یکی دیگر از محور‌های مورد بحث در این نشست، وضعیت شماره‌گذاری خودرو‌های با پلاک منطقه آزاد انزلی بود.

آقایی ضمن استماع گزارش اعضای هیئت مدیره سازمان، بر لزوم رسیدگی به دغدغه‌های موجود در این زمینه و تسهیل فرآیند پلاک‌گذاری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأکید کرد تا حقوق شهروندان و مالکان خودرو‌ها به نحو احسن رعایت شود.

مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی هم در این نشست با قدردانی از نگاه حمایتی و نظارت سازنده بازرسی کل استان اظهار داشت: این سازمان با تمام توان و بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های قانونی و زیرساختی خود، در مسیر تسهیل رویه‌های تجاری، پشتیبانی از فعالان اقتصادی و روان‌سازی زنجیره تأمین کالا‌های اساسی کشور گام برداشته است.

او با اشاره به اقدامات اجرایی انجام شده در حوزه خدمات هوشمند و گمرکی افزود: ما خود را متعهد به صیانت از منافع ملی و تکریم حقوق سرمایه‌گذاران و شهروندان می‌دانیم؛ از این رو با اصلاح فرآیندها، الکترونیکی‌سازی خدمات و توسعه زیرساخت‌های بندری و لجستیکی، تلاش کرده‌ایم زمان ترخیص کالا‌ها و روند اداری ترخیص و پلاک‌گذاری خودرو‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد و این مسیر با هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی با شتاب بیشتری تداوم خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی