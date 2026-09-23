همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ بازگشایی مدارس با حضور جعفر مردانی نماینده عالی دولت چهاردهم در استان نواخته شد تا دانش‌آموزان، سالی تازه را در مسیر علم، دانایی و ساختن آینده آغاز کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - آغاز سال تحصیلی، آغاز دوباره امید و تلاش برای ساختن فردایی روشن‌تر است.

در ادامه بیننده آنچه در مهر امسال گذشت از قاب دوربین ما باشید.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ماه مهر ، زنگ مهر
خبرهای مرتبط
زنگ مهر در چهارمحال و بختیاری با افتتاح ۷۲ مدرسه نواخته شد
اجرای نسخه مدرسه تحولی سند بنیادین از سال تحصیلی جدید در کشور
نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس چهارمحال و بختیاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زنگ مهر در چهارمحال و بختیاری با افتتاح ۷۲ مدرسه نواخته شد
عملکرد شرکت‌های بازرسی همکار استاندارد زیر ذره‌بین
کد ۱۰ رقمی استاندارد، راه استعلام اصالت کالا و خدمات
برنامه‌های هفته استاندارد در چهارمحال و بختیاری کلید خورد
زنگ مهر در مدارس چهارمحال و بختیاری طنین‌انداز شد+فیلم
آخرین اخبار
زنگ مهر در مدارس چهارمحال و بختیاری طنین‌انداز شد+فیلم
برنامه‌های هفته استاندارد در چهارمحال و بختیاری کلید خورد
کد ۱۰ رقمی استاندارد، راه استعلام اصالت کالا و خدمات
عملکرد شرکت‌های بازرسی همکار استاندارد زیر ذره‌بین
زنگ مهر در چهارمحال و بختیاری با افتتاح ۷۲ مدرسه نواخته شد
معرفی کتاب وصایای شهدای چهارمحال و بختیاری+ فیلم