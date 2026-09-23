سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه برای یک کشتی باری در تنگه هرمز و گزارش دو مورد آسیب‌دیدگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان عملیات تجارت دریایی اعلام کرد یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری در تنگه هرمز برخورد کرده و این کشتی پس از حادثه دچار آتش‌سوزی شده و در آب سرگردان مانده است.

این سازمان اعلام کرد تمامی خدمه کشتی تخلیه شده‌اند و دو مورد آسیب‌دیدگی در این حادثه گزارش شده است.

بر اساس اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس، مقام‌های مسئول در حال بررسی حادثه هستند و تاکنون هیچ پیامد زیست‌محیطی گزارش نشده است.

این سازمان همچنین به کشتی‌ها توصیه کرد هنگام عبور از منطقه با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به سازمان عملیات تجارت دریایی گزارش دهند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به کشتی ، تنگه هرمز
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