باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان عملیات تجارت دریایی اعلام کرد یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری در تنگه هرمز برخورد کرده و این کشتی پس از حادثه دچار آتش‌سوزی شده و در آب سرگردان مانده است.

این سازمان اعلام کرد تمامی خدمه کشتی تخلیه شده‌اند و دو مورد آسیب‌دیدگی در این حادثه گزارش شده است.

بر اساس اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس، مقام‌های مسئول در حال بررسی حادثه هستند و تاکنون هیچ پیامد زیست‌محیطی گزارش نشده است.

این سازمان همچنین به کشتی‌ها توصیه کرد هنگام عبور از منطقه با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به سازمان عملیات تجارت دریایی گزارش دهند.

منبع: الجزیره