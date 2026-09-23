باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - آیت‌الله صفایی بوشهری، عضو مجلس خبرنگاران رهبری در گفت‌و‌گو با شبکه خبر در واکنش به بند هفتم بیانیه مجلس خبرگان و تقدیر از نقش رسانه ملی برای روایت ایستادگی مردم مقابل استکبار جهانی گفت: مجلس خبرگان بر خود لازم می‌دانست که از رسانه ملی به طور ویژه تشکر و قدردانی کند. چون اکنون جنگ ترکیبی که جهان استکبار به سرکردگی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار شروع کرده است، یکی از ابعاد تهاجمش رسانه‌ای است.

عضو مجلس خبرنگاران رهبری ادامه داد: طبیعتاً ما به مقاومت رسانه‌ای نیاز داریم، که سطر این مقاومت صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. رسانه ملی از ابتدای تهاجم آرایش جنگی به خود گرفت و الحمدالله با تحلیل‌ها، حضورها، بیانیه‌ها و نمایاندن حضور مردم یک تقابل رسانه‌ای بسیار خوب مقابل دشمن ایجاد کرده است.

وی افزود: صداوسیما بسیاری از توطئه‌های رسانه‌ای دشمن را خنثی کرده است و روایت اول را دارد. در کنار قدردانی از رسانه ملی از مسئولان نیز تقاضا شده است که قدردان این عرصه باشند و به رسانه ملی کمک کنند. چون کمک و تقویت رسانه ملی، تقویت جبهه مقاومت برای مقابله با جهان استکبار است.