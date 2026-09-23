باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال فصل جدید را با روندی متفاوت در دو بخش دفاعی و هجومی پشت سر می‌گذارد؛ آبی‌پوشان در خط دفاعی عملکردی مطمئن داشته‌اند، اما در بخش تهاجمی هنوز به ثبات و تنوع لازم نرسیده‌اند.

استقلال پس از انجام هفت بازی در لیگ برتر و یک دیدار در رقابت‌های آسیایی، تنها یک گل دریافت کرده که آن هم در شهرآورد مقابل پرسپولیس به ثمر رسیده است. این آمار نشان می‌دهد ساختار دفاعی تیم سهراب بختیاری‌زاده تا اینجای فصل یکی از نقاط قابل اتکای آبی‌ها بوده است.

با این حال شرایط در خط حمله متفاوت است. استقلال در برخی مسابقات توانسته موقعیت‌هایی روی دروازه حریف ایجاد کند، اما در تبدیل این فرصت‌ها به گل و همچنین تداوم فشار روی دروازه رقبا با مشکلاتی مواجه بوده است. همین مسئله باعث شده در برخی دیدارها، تیم برای رسیدن به گل بیش از حد به عملکرد چند بازیکن مشخص وابسته باشد.

یاسر آسانی یکی از بازیکنانی است که در هفته‌های اخیر سهم قابل توجهی در حملات استقلال داشته است. در کنار او، بازیکنانی همچون محمدرضا سحرخیزان و محمدحسین غولیزاده نیز در برنامه‌های هجومی تیم نقش دارند، اما انتظار کادر فنی این است که تعداد بیشتری از بازیکنان بتوانند در گلزنی و خلق موقعیت مشارکت کنند.

یکی از مسائل مهم برای استقلال در ادامه فصل، ایجاد تنوع بیشتر در حملات است. تیمی که بتواند از جناحین، عمق و ضربات نهایی بازیکنان مختلف استفاده کند، کمتر به عملکرد یک بازیکن خاص وابسته خواهد بود و امکان غافلگیر کردن حریفان برایش افزایش پیدا می‌کند.

بختیاری‌زاده در شرایطی تیمش را برای ادامه مسابقات آماده می‌کند که استقلال از نظر دفاعی توانسته ثبات مناسبی ایجاد کند و حالا تقویت بخش هجومی به یکی از موضوعات مهم کادر فنی تبدیل شده است. هدف این است که همان اطمینانی که در خط دفاع وجود دارد، در خط حمله نیز ایجاد شود.

استقلال در هفته‌های آینده باید نشان دهد آیا می‌تواند مشکل خود در فاز هجومی را برطرف کند یا همچنان برای رسیدن به گل به درخشش بازیکنان خاصی وابسته خواهد بود. پاسخ این پرسش می‌تواند تأثیر زیادی بر روند آبی‌پوشان در ادامه فصل داشته باشد.