پس از اینکه اتحادیه اروپا نام دو بازرگان روس را از فهرست سیاه خود حذف کرد، زلنسکی از این اقدام انتقاد کرده و خواستار حفظ تمامی تحریم‌ها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از کشور‌های اروپایی متحد خود خواست که فشار تحریم‌ها بر روسیه را حفظ کنند تا این پیام را ارسال کنند که جنگ «باید پایان یابد، نه اینکه صرفاً منتظر پایان آن بمانیم». 

این اظهارات زلنسکی پس از آن مطرح شد که اتحادیه اروپا نام دو بازرگان ثروتمند روس به نام «علیشر عثمانوف» و «میخائیل فریدمن» را از فهرست تحریم‌ها حذف کرد.

این همان «فهرست سیاه» اتحادیه اروپاست که بیش از ۳ هزار فرد و نهاد روس را به دلیل نقش ادعایی آنها در جنگ اوکراین دربر می‌گیرد. 

در واقع، فرانسه و اسلواکی خواستار حذف نام علیشر عثمانوف از فهرست تحریم‌ها شدند. فرانسه اعلام کرد این اقدام می‌تواند به آزادی زندانیان فرانسوی در جمهوری آذربایجان کمک کند و احتمالاً از این طریق بتوان بر باکو برای آزادی آنها فشار آورد.

لوکزامبورگ نیز از حذف نام میخائیل فریدمن حمایت کرد. دلیل این کشور، اختلاف حقوقی با فریدمن است که به‌دلیل مسدود شدن دارایی‌هایش، شکایتی بیش از ۱۶ میلیارد دلار علیه لوکزامبورگ مطرح کرده است.

در نهایت، لتونی که مخالف حذف این دو نفر بود، پس از مذاکرات طولانی از وتوی خود صرف‌نظر کرد و با رأی ممتنع، راه برای حذف آنها از فهرست تحریم‌ها باز شد.

پیش از این آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین از تلاش متحدان اروپایی اوکراین برای لغو تحریم‌های ثروتمندترین افرادی که به‌نوعی با روسیه ارتباط دارند، انتقاد کرده بود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، لغو تحریم‌ها ، ولودیمیر زلنسکی
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