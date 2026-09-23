باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داریوش اکبری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فارس با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی اجتماع بزرگ جانفدایان میهن، در شهر شیراز، بیان کرد: بر این اساس از ساعت ۷۳۰ دقیقه صبح روز پنج شنبه دوم مهرماه در محدوده چهار راه ۱۵ خرداد و پل باغ صفا به سمت میدان امام حسین (ع)، بلوار کریم خان‌زند از دروازه سعدی تا میدان امام حسین (ع) و همه انشعابات آن، بلوار هجرت تقاطع فردوسی تا چهارراه پیروزی، چهار راه مشیر، چهار راه مصدق و خیابان ۹ دی به سمت چهار راه پیروزی، محدودیت‌های ترافیکی اعمال خواهد شد.

او تصریح کرد: محدودیت‌های ترافیکی تا پایان برگزاری مراسم ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود شهروندان ضمن همکاری و همراهی با ماموران پلیس راهور در زمان اعمال محدودیت از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

منبع: پلیس فارس