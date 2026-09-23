عملیات ویژه نیروهای امنیتی برای پاکسازی یک خانه تیمی در منطقه جهادآباد علیه عناصر تروریستی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات ویژه نیروهای امنیتی و انتظامی برای پاکسازی یک خانه تیمی در منطقه جهادآباد شهرستان سراوان آغاز شده و اقدامات عملیاتی علیه عناصر تروریستی مستقر در این محل همچنان ادامه دارد.
براساس اطلاعات اولیه، این عملیات با هدف پاکسازی محل تجمع عناصر تروریستی در منطقه جهادآباد سراوان در حال انجام است و نیروهای امنیتی در تلاش هستند ضمن مقابله با عناصر مسلح، این خانه تیمی را بهطور کامل پاکسازی کنند.
معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان با تایید عملیات نیروهای امنیتی علیه تروریستها گفت:در عملیات پاکسازی محل تجمع عناصر تروریستی در منطقه جهادآباد سراوان، ۳ نفر از اعضای تیم تروریستی در درگیری با نیروهای امنیتی و نظامی به هلاکت رسیدند.
وی افزود: مقابله با هستههای مسلح و تیمهای تروریستی در جنوب سیستان و بلوچستان همچنان در دستور کار دستگاههای امنیتی و انتظامی قرار دارد.
این عملیات در حالی در سراوان انجام میشود که طی هفتههای اخیر اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی علیه هستهها و تیمهای تروریستی در این شهرستان افزایش یافته است.
در یکی از مهمترین عملیاتهای اخیر، هفتم شهریورماه در جریان دو عملیات ضربتی نیروهای امنیتی در سراوان، یک عضو گروهک جیشالظلم به هلاکت رسید و ۶ نفر دیگر دستگیر شدند. در این عملیات مقادیری سلاح، مهمات، مواد منفجره و تجهیزات مرتبط با فعالیتهای تروریستی کشف شد. بر اساس اعلام پلیس، برخی افراد دستگیرشده در اقدامات تروریستی گذشته در سراوان نیز نقش داشتهاند.
۱۴ شهریورماه نیز یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان با اقدام مشترک نیروهای قرارگاه قدس، ادارهکل اطلاعات و فراجا شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت که بر اساس اعلام رسمی، دو نفر از اعضای آن به هلاکت رسیدند.
۲۱ شهریورماه نیز یک تیم تروریستی در منطقه بخشان سراوان شناسایی و هدف عملیات نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفت. معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان در آن مقطع اعلام کرد که محل تجمع اعضای گروههای معاند و تروریستی با اشراف اطلاعاتی شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه مورد ضربه قرار گرفته است.
در همان عملیات، بر اساس اعلام رسمی قرارگاه قدس، یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات ترور در سراوان را داشت شناسایی شد و چهار نفر از اعضای آن به هلاکت رسیدند و سلاح، مهمات و مواد انفجاری نیز از مخفیگاه آنان کشف شد. گزارشهای بعدی رسمی، شمار عناصر به هلاکترسیده در آن عملیات را پنج نفر اعلام کرد.
این عملیات البته برای نیروهای حافظ امنیت نیز هزینه داشت و دو تن از نیروهای امنیتی به نامهای میثاق ثانی و مهدی سرحدی در جریان عملیات ۲۱ شهریورماه در بخشان سراوان به شهادت رسیدند. پیکر این دو شهید نیز ۲۳ شهریورماه در زاهدان تشییع و به خاک سپرده شد.
توالی این عملیاتها نشان میدهد مقابله با هستههای مسلح و تیمهای تروریستی در جنوب سیستان و بلوچستان همچنان در دستور کار دستگاههای امنیتی و انتظامی قرار دارد؛ روندی که از شناسایی و رصد اطلاعاتی تیمها تا اجرای عملیات برای دستگیری یا انهدام عناصر مسلح ادامه پیدا کرده است.
اکنون نیز در جهادآباد سراوان، عملیات پاکسازی یک خانه تیمی در جریان است و نیروهای امنیتی و انتظامی در حال ادامه اقدامات خود برای پایان دادن به حضور عناصر تروریستی در این محل هستند.
با توجه به استمرار عملیات، جزئیات مربوط به شمار افراد حاضر در خانه تیمی، سرنوشت آنان و سایر ابعاد حادثه پس از اعلام رسمی مراجع مسئول اطلاعرسانی خواهد شد.