یک مقام نظامی انصارالله هشدار داد در صورت مداخله آمریکا در جنگ یمن و حمایت از عربستان، منافع واشنگتن در آسیای غربی هدف قرار خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - عابد محمد الثور، یکی از مقامات نظامی انصارالله می‌گوید اگر آمریکا برای حمایت از عربستان وارد درگیری با یمن شود، این جنبش «بدون تردید» منافع آمریکا در آسیای غربی را هدف قرار خواهد داد.

این مقام یمنی به خبرگزاری فرانسه گفت: «اگر آمریکا جرئت کند با ناوگان خود مداخله نظامی کند یا تلاش کند کنترل باب‌المندب را به دست بگیرد، این خط قرمز ما برای آنها و هر طرف دیگری است. ما بر سر آن خواهیم جنگید».

او افزود: «اگر آمریکا بخواهد از طریق حملات هوایی یا پشتیبانی هوایی از عربستان حمایت کند، ما هرگونه منافع این کشور در اطراف خود را هدف مشروع تلقی خواهیم کرد».

این اظهارات پس از انتشار گزارشی مطرح شد که بیان می‌کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا حملات برنامه‌ریزی شده واشنگتن علیه یمن را در آخر هفته لغو کرده است. نیویورک تایمز گزارش داد که آمریکا روز یکشنبه خود را برای حمله به مواضع انصارالله در یمن آماده کرده بود و حتی فهرست اهداف و تجهیزات مورد نیاز برای حمله آماده شده بود. با این حال، دونالد ترامپ در آخرین لحظه تصمیم گرفت از انجام حمله صرف‌نظر کند.

این گزارش بیان می‌کند که بخش بزرگی از حلقه نزدیک ترامپ با ورود آمریکا به جنگ عربستان و یمن مخالف یا بسیار بدبین بودند؛ یکی از نگرانی‌های اصلی هم فشار‌هایی بود که هم‌اکنون جنگ با ایران بر ارتش آمریکا وارد کرده است.

این گزارش همچنین به تردید مقامات نظامی و دیپلمات‌های آمریکایی درباره اثربخشی حملات هوایی اشاره می‌کند؛ آنها معتقد بودند بمباران محدود احتمالاً انصارالله را مجبور به عقب‌نشینی یا مذاکره نمی‌کند و نیرو‌های دولت مستعفی یمن که مورد حمایت عربستان هستند نیز توان مقابله مؤثر با انصارالله را ندارند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان ، مداخله آمریکا
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