باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در فصل جاری باید همزمان در لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی به میدان برود؛ شرایطی که مدیریت ترکیب و حفظ آمادگی بازیکنان را به یکی از چالش‌های مهم کادر فنی تبدیل می‌کند.

آبی‌پوشان تاکنون در لیگ برتر هفت بازی انجام داده‌اند و در کنار این مسابقات، یک دیدار آسیایی نیز مقابل السد برگزار کرده‌اند. استقلال در این هشت مسابقه تنها یک بار دروازه خود را بازشده دیده و همین آمار نشان می‌دهد تیم سهراب بختیاری‌زاده از نظر ساختار دفاعی شرایط مناسبی دارد.

با این حال حضور همزمان در دو رقابت، نیاز استقلال به عمق بیشتر در ترکیب را افزایش می‌دهد. فاصله کوتاه میان برخی مسابقات، سفر‌های آسیایی و تفاوت شرایط بازی‌ها باعث می‌شود کادر فنی نتواند در تمام دیدار‌ها از یک ترکیب ثابت استفاده کند و به همین دلیل نقش بازیکنان ذخیره نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در بخش هجومی این مسئله اهمیت بیشتری دارد. استقلال برای موفقیت در دو جبهه نیاز دارد بازیکنان بیشتری در امر گلزنی و خلق موقعیت سهیم باشند تا فشار مسابقات تنها روی چند بازیکن اصلی قرار نگیرد. یاسر آسانی در هفته‌های اخیر یکی از مهره‌های مؤثر هجومی بوده، اما ادامه فصل به مشارکت بیشتر سایر بازیکنان نیاز دارد.

پیروزی سه بر صفر استقلال مقابل السد نیز نشان داد آبی‌ها در صورت اجرای مناسب برنامه‌های تاکتیکی می‌توانند در سطح آسیایی عملکرد قابل قبولی داشته باشند. با این حال ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به مراتب دشوارتر خواهد شد و استقلال برای عبور از مراحل مختلف، نیازمند حفظ تمرکز و ثبات در طول فصل است.

از سوی دیگر، کادر فنی باید میان حفظ ترکیب اصلی و استراحت دادن به بازیکنان تعادل ایجاد کند. استفاده مناسب از نیمکت می‌تواند به کاهش فشار مسابقات کمک کند و فرصت بیشتری در اختیار بازیکنانی قرار دهد که تاکنون کمتر بازی کرده‌اند.

استقلال در هفته‌های پیش رو با شرایطی مواجه خواهد شد که کوچک‌ترین افت در آمادگی بازیکنان می‌تواند روی عملکرد تیم تأثیر بگذارد. به همین دلیل، مدیریت منابع انسانی و استفاده درست از تمام ظرفیت ترکیب، در کنار مسائل فنی، از موضوعات مهم آبی‌پوشان برای ادامه فصل خواهد بود.