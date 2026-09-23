باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت خطاب به برنی سندرز، سناتور آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«آقای سندرز، شما و مردم آمریکا باید اطمینان حاصل کنید که ایالات متحده هرگز در مقام نیروی نیابتی یا مزدورِ رژیمی که کودکان را به قتل میرساند ایفای نقش نکند. ما سال تحصیلی را در حالی آغاز کردیم که در سوگ ۱۲۰ دانشآموزی بودیم که بر اثر بمباران مدرسهشان در میناب توسط دولتهای آمریکا و اسرائیل کشته شدند.»
«برنی سندرز»، سناتور مستقل آمریکایی و منتقد ترامپ، در پلتفرم اجتماعی ایکس، تداوم تهدیدات جنگطلبانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه ایران برای «از بین بردن» ملت ایران را مصداق ارتکاب جنایت جنگی دانسته و نوشت: «ما نباید مردم ایران را نابود کنیم. این یک جنایت جنگی است. این وحشیگری است. هرگز نباید ایالات متحده آمریکا با چنین چیزی پیوند بخورد.»