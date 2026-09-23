شهروندخبرنگار ما تصاویری از نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی در شهرستان لارستان استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در هفته دفاع مقدس، با حضور فرماندار فرمانداری ویژه لارستان استان فارس و دیگر مسوولان شهرستان، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید (۱۴۰۶-۱۴۰۵)، به نمایندگی از مدارس کل شهرستان بزرگ لارستان، توسط دانش آموز مهیایی فرزند شهید فرشید مهیایی از شهدای دادگستری لارستان در آموزشگاه دخترانه هاشمی زاده شهر لار نواخته شد.

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منبع: مدینه صابری - فارس

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