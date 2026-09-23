شهروندخبرنگار ما تصاویری از نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی در شهرستان لارستان استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در هفته دفاع مقدس، با حضور فرماندار فرمانداری ویژه لارستان استان فارس و دیگر مسوولان شهرستان، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید (۱۴۰۶-۱۴۰۵)، به نمایندگی از مدارس کل شهرستان بزرگ لارستان، توسط دانش آموز مهیایی فرزند شهید فرشید مهیایی از شهدای دادگستری لارستان در آموزشگاه دخترانه هاشمی زاده شهر لار نواخته شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مدینه صابری - فارس

زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد

زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد

زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد

زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد

زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد

زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد

زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد

زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد

زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد

زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد

زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: زنگ مدرسه ، سوژه خبری ، دانش‌آموزان
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