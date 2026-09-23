بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اهدای عضو یک شهروند اهل رشت به بیماران نیازمند پیوند، زندگی دوباره بخشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سیامک ریماز، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن زهرا محسن‌پور دلیوند، از اهالی رشت که به دنبال خونریزی خودبه‌خودی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده ایثارگرش به بیماران نیازمند اهدا شد.

او افزود: پس از تأیید نهایی مرگ مغزی توسط تیم پزشکی و کسب رضایت خانواده، پیکر این جانبخش برای انجام فرآیند برداشت اعضا به بیمارستان رازی رشت منتقل شد و مراحل اهدای عضو با همکاری تیم‌های تخصصی انجام گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به نقش ارزشمند اهدای عضو در نجات جان بیماران تصریح کرد: هر فرد مرگ مغزی می‌تواند با اهدای اعضای خود، جان یک تا هشت نفر را نجات داده و از معلولیت تا ۵۳ نفر جلوگیری کند.

دکتر ریماز ضمن ابراز همدردی با خانواده این جانبخش، از تصمیم نوعدوستانه خانواده زهرا محسن‌پور دلیوند در اهدای اعضای عزیز از دست رفته خود و کمک به بیماران نیازمند قدردانی کرد.

او همچنین از تلاش اساتید برداشت و پیوند اعضای بیمارستان رازی رشت، پزشکان تأییدکننده مرگ مغزی، هماهنگ‌کنندگان اهدای عضو، کارکنان بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان پورسینا، اتاق عمل و آزمایشگاه و همچنین همکاران بخش‌های پیوند کبد و کلیه بیمارستان رازی رشت تقدیر و تشکر کرد.

این سیزدهمین اهدای عضو در استان گیلان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بوده است.

منبع: گیل وبدا