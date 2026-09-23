فرمانده انتظامی فارس گفت: ماموران انتظامی شیراز در جریان عملیات گشت‌زنی و مأموریت‌های کنترل تردد، موفق به توقیف سواری حامل ۵۵۰ کیلوگرم تریاک شدند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس، بیان کرد: در پی گزارش‌های اطلاعاتی و در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بخصوص مواد مخدر، ماموران انتظامی کلانتری ۲۶ رحمت شیراز هنگام انجام عملیات گشت‌زنی و کنترل مسیرها، به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و جهت توقیف آن وارد عمل شدند.

او افزود: راننده سواری پژو ۴۰۵ با مشاهده پلیس و بدون توجه به اخطار و با توجه به شلوغی خیابان و موقعیت جغرافیایی آن محله، خودرو را رها کرده و متواری می‌شود.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در جریان بازرسی دقیق از خودروی توقیف شده، ۵۵۰ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد، تصریح کرد: تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری قاچاقچی متواری با جدیت ادامه دارد.

سردار ملکی ضمن تأکید بر برخورد قاطع با باند‌های توزیع مواد مخدر، به همه کسانی که در فعالیت‌های غیرقانونی و توزیع موا مخدر نقش دارند، هشدار داد که با گسترش عملیات‌های هوشمند و هوشیاری بالای نیرو‌های پلیس، راه فراری برای این مجرمان نخواهد بود؛ همچنین از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت یا تردد خودرو‌های مشکوک، از طریق شماره تلفن ۱۱۰ موضوع را گزارش دهند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: مواد مخدر ، کشف تریاک
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