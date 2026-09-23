هلند از اتحادیه اروپا خواست برای مقابله با تحریم‌های احتمالی بیشتر آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی، سازوکار مسدودسازی آماده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - توم برندسن، وزیر امور خارجه هلند گفت کشورش از کمیسیون اروپا خواسته است برای حفاظت از دیوان کیفری بین‌المللی در برابر تحریم‌های احتمالی بیشتر آمریکا، «سازوکار مسدودسازی» آماده کند.

او در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت فشار آمریکا بر این نهاد به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و می‌تواند فعالیت آن را با مشکل مواجه کند. برندسن تأکید کرد: «ما هر کاری از دستمان برآید برای حفاظت از دادگاه انجام خواهیم داد.»

سازوکار مسدودسازی، ابزار حقوقی اتحادیه اروپا برای محافظت از شرکت‌ها و افراد اروپایی در برابر اجرای فراسرزمینی قوانین کشور‌های ثالث، به‌ویژه تحریم‌های ثانویه آمریکا، است. برندسن این اقدام را «آخرین راه‌حل» دانست و گفت هلند آماده استفاده از آن است.

آمریکا ماه گذشته توموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی و همچنین دادستان ارشد این نهاد را تحریم کرد. بر اساس اعلام دیوان، در حال حاضر ۹ قاضی از ۱۸ قاضی این نهاد، هر دو معاون دادستان، دادستان سابق و یک عضو کارکنان تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دیوان کیفری بین المللی ، تحریم آمریکا
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