باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- دانشمندان داده‌های مربوط به افراد ۳۷ تا ۸۴ ساله را که از پایگاه داده «یو‌کی بایوبانک» (UK Biobank) گردآوری شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنها برای ارزیابی پیری بیولوژیکی، از ۲۳ شاخص مبتنی بر تصاویر اندام‌های شرکت‌کنندگان و همچنین ترکیب پروتئین‌ها و متابولیت‌های خون استفاده کردند.

این مطالعه رابطه‌ای به شکل حرف U میان مدت زمان خواب و سن بیولوژیکی آشکار ساخت؛ بدین معنا که هم خواب ناکافی و هم خواب بیش از حد با علائم بارزتر پیری مرتبط هستند. مدت زمان بهینه خواب بسته به نوع اندام و جنسیت متغیر بود و در بازه ۶.۴ تا ۷.۸ ساعت قرار داشت.

پژوهشگران همچنین دریافتند که خواب کمتر از شش ساعت یا بیشتر از هشت ساعت، در مقایسه با خواب بین شش تا هشت ساعت، با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های گوناگون و مرگ‌ومیر همراه است؛ این ارتباطات شامل بیماری‌هایی نظیر دیابت و افسردگی می‌شود.

نویسندگان این مطالعه خاطرنشان کردند که اگرچه یافته‌هایشان پیوندی میان خواب و سن بیولوژیکی را نشان می‌دهد، اما ثابت نمی‌کند که تغییر مدت زمان خواب به‌تنهایی می‌تواند روند پیری بیولوژیکی را کند سازد. برای اثبات این فرضیه‌ها به تحقیقات بیشتری نیاز است، هرچند این تیم ابراز امیدواری کرد که بهبود عادات خواب بتواند به عاملی برای پیری سالم تبدیل شود.

منبع: Lenta.ru