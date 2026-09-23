باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز ۱ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز اول مهر است؛ روز بازگشایی مدارس در ایران؛ و اینها چهرههای معصوم کودکان میناباند که در حمله وحشیانه آمریکا با موشکهای تاماهاوک در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) به شهادت رسیدند. آنها باید امروز اینجا میبودند، با چشمانی روشن و چهرههایی شاد؛ و آغاز سال تحصیلی را جشن میگرفتند. اما اکنون پیکرهای پارهپاره شده آنها زیر خاک مدفون است.»
وی ادامه داد: «دولتی که رئیسجمهورش از سخنگاه سازمان ملل با تمسخر حقوق بینالملل را به چالش میکشد، مسئول این جنایت جنگی نابخشودنی است. همه کسانی که در برابر این جنایت سکوت کردند و از محکومکردن آن روی برتافتند نیز در این مسئولیت شریکاند.»
سخنگوی وزارت خارجه در پایان خاطرنشان کرد: «مردم ایران برای همیشه این چهرههای زیبا و فرشتهگون را به خاطر خواهند داشت؛ و هرگز قاتلانشان را نخواهند بخشید.»