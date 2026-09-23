سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی به مناسبت روز اول مهر و به یاد دانش‌آموزان مدرسه میناب نوشت: فرشته‌های میناب همواره در یاد ما ایرانیان باقی خواهند ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز ۱ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز اول مهر است؛ روز بازگشایی مدارس در ایران؛ و اینها چهره‌های معصوم کودکان میناب‌اند که در حمله وحشیانه آمریکا با موشک‌های تاماهاوک در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) به شهادت رسیدند. آنها باید امروز اینجا می‌بودند، با چشمانی روشن و چهره‌هایی شاد؛ و آغاز سال تحصیلی را جشن می‌گرفتند. اما اکنون پیکر‌های پاره‌پاره شده آنها زیر خاک مدفون است.»

وی ادامه داد: «دولتی که رئیس‌جمهورش از سخنگاه سازمان ملل با تمسخر حقوق بین‌الملل را به چالش می‌کشد، مسئول این جنایت جنگی نابخشودنی است. همه کسانی که در برابر این جنایت سکوت کردند و از محکوم‌کردن آن روی برتافتند نیز در این مسئولیت شریک‌اند.»

سخنگوی وزارت خارجه در پایان خاطرنشان کرد: «مردم ایران برای همیشه این چهره‌های زیبا و فرشته‌گون را به خاطر خواهند داشت؛ و هرگز قاتلانشان را نخواهند بخشید.»

برچسب ها: سخنگوی وزارت خارجه ، میناب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جنگ ایران هزاران بار مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه ایران و یا دادگاه لاهه و سایر دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
تاریخ : ۱ - مهر - ۱۴۰۵
از سال ۱۳۳۲ تاکنون در هر جای کشور‌مان جنایت رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال ۱۳۳۲ تاکنون در هر جای کشور‌مان جنایت رخ می دهد که دست اروپا جنایتکار در کار است.
از سال ۱۳۳۲ تاکنون در هر جای کشور‌مان جنایت رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار در کار است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
بخاطر همین کودکانی که امسال در جشن شروع مدارس نیستند باید مراقب دیدارهایی که در نیویورک انجام می شود و نقشه های فریبکارانه ی دشمن و میانجی هایش باشید .
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