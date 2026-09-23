باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی، دیجی‌کالا مهر با همکاری روبی‌تک، مؤسسه کاریار و مکتب‌خونه، کمپین «هرجا که تویی» را با هدف فراهم‌کردن دسترسی دانش‌آموزان مستعد مناطق کم‌برخوردار به ابزار‌های آموزشی و فرصت‌های یادگیری دیجیتال آغاز می‌کند.

این کمپین تلاش دارد با استفاده از ظرفیت جامعه کاربران، شرکای دیجی‌کالا و اکوسیستم نوآوری ایران، بخشی از فاصله میان دانش‌آموزان و فرصت‌های آموزشی را کاهش دهد و امکان دسترسی آنها به ابزار، آموزش و همراهی در مسیر یادگیری را فراهم کند.

«بازگشت به مدرسه» یکی از مهم‌ترین مقاطع سال برای دانش‌آموزان و خانواده‌هاست، اما فرصت‌های آموزشی برای همه دانش‌آموزان یکسان نیست. فاصله جغرافیایی، اقتصادی و دسترسی متفاوت به امکانات آموزشی باعث می‌شود بخشی از دانش‌آموزان از فرصت‌هایی که می‌تواند مسیر آینده آنها را تغییر دهد، فاصله داشته باشند. کمپین «هرجا که تویی» با همین نگاه طراحی شده است؛ اینکه مشارکت هر فرد، فارغ از محل زندگی و میزان توان مالی، بتواند به ایجاد یک فرصت آموزشی منجر شود.

در این طرح، هدف ابتدایی تامین حداقل ۴۰۰ لپتاپ و در یک چارچوب یک‌ساله تأمین ۱۰۰۰ دستگاه لپ‌تاپ برای دانش‌آموزان منتخب تعریف شده است. بخشی از لپ‌تاپ‌ها از محل اهدای تجهیزات دست‌دوم دیجی‌کالا و بخشی دیگر از طریق مشارکت کاربران، نیکوکاران، شرکت‌ها و شرکای کمپین تأمین خواهد شد تا این فرصت آموزشی به دانش‌آموزان بیشتری در سراسر کشور برسد.

یک لپ‌تاپ، آغاز یک مسیر یادگیری

روبی‌تک به‌عنوان شریک اجرایی این طرح، مسئولیت شناسایی دانش‌آموزان مستعد و کم‌برخوردار و اجرای بخش تخصصی برنامه را بر عهده دارد. لپ‌تاپ‌های تأمین‌شده به‌صورت امانی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرند و آنها به مدت یک سال تحصیلی از این تجهیزات برای یادگیری و گذراندن دوره‌های آموزشی استفاده خواهند کرد. این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده است که لپ‌تاپ‌ها در یک چرخه پایدار آموزشی، طی چهار سال زمینه دسترسی ۱۰ هزار نوجوان به آموزش دیجیتال و مهارت‌آموزی را فراهم کنند.

دوره‌های آموزشی این طرح با همکاری مکتب‌خونه برگزار می‌شود و دانش‌آموزان در طول مسیر، مهارت‌های مورد نیاز خود را از طریق دوره‌های تخصصی این پلتفرم فرا می‌گیرند. در کنار آموزش، عملکرد آموزشی و میزان پیشرفت هر دانش‌آموز نیز به‌صورت مستمر ارزیابی خواهد شد تا مسیر رشد او بر اساس داده‌های واقعی دنبال شود.

در پایان سال تحصیلی نیز بر اساس میزان پیشرفت، وضعیت استفاده از لپ‌تاپ مشخص خواهد شد. در سطح پایه، لپ‌تاپ به چرخه طرح بازمی‌گردد تا در اختیار دانش‌آموز دیگری قرار گیرد. دانش‌آموزان سطح متوسط می‌توانند با استفاده از تسهیلات و تخفیف ویژه، لپ‌تاپ شخصی خود را خریداری کنند و دستگاه امانی را به چرخه طرح بازگردانند. در سطح عالی نیز مالکیت لپ‌تاپ به‌عنوان پاداش عملکرد به دانش‌آموز منتقل خواهد شد.

این مدل تلاش می‌کند فرصت ایجادشده را محدود به یک سال یا یک دانش‌آموز نکند و با بازگشت بخشی از تجهیزات به چرخه طرح، امکان استفاده دانش‌آموزان بیشتری از این منابع را در سال‌های بعد فراهم کند.

از دسترسی به ابزار تا همراهی در مسیر آینده

در کنار تأمین ابزار و آموزش، مؤسسه کاریار مسئولیت طراحی و اجرای برنامه منتورینگ این کمپین را بر عهده دارد. این برنامه در سال نخست به‌صورت پایلوت برای ۵۰ دانش‌آموز اجرا می‌شود و تعدادی از مدیران ارشد دیجی‌کالا پس از گذراندن آموزش‌های لازم، به‌عنوان منتور در کنار دانش‌آموزان منتخب قرار می‌گیرند.

منتور‌ها با انتقال تجربه، گفت‌و‌گو درباره مسیر‌های تحصیلی و شغلی و همراهی در مسیر رشد فردی و حرفه‌ای، دانش‌آموزان را در شناخت فرصت‌های آینده و انتخاب مسیر مناسب همراهی خواهند کرد. کاریار نیز مسئول آماده‌سازی منتورها، مدیریت ارتباط میان آنها و دانش‌آموزان و پایش روند اجرای برنامه خواهد بود.

هدف این بخش آن است که فرصت آموزشی ایجادشده تنها به دسترسی به یک ابزار محدود نماند و دانش‌آموزان بتوانند در کنار یادگیری، از تجربه و راهنمایی افرادی که مسیر حرفه‌ای را طی کرده‌اند نیز استفاده کنند.

یکی دیگر از اهداف این برنامه، شناسایی و آماده‌سازی استعداد‌های مستعد برای ورود به بازار کار است. در جریان اجرای طرح، امکان جذب حداکثر ۴۰ کارآموز از میان دانش‌آموزان مستعد این برنامه در دیجی‌کالا پیش‌بینی شده است تا مسیر آموزش، منتورینگ و ورود به محیط حرفه‌ای به یک زنجیره کامل توانمندسازی تبدیل شود.

مشارکت کاربران؛ تبدیل مهر به فرصت

یکی از مسیر‌های تأمین منابع این کمپین، مشارکت کاربران در دیجی‌کالا مهر است. همچنین در کمپین اصلی «بازگشت به مدرسه» دیجی‌کالا، بخشی از مبلغ سبد خرید کاربران طبق سازوکار اعلام‌شده به تأمین لپ‌تاپ برای این طرح اختصاص خواهد یافت.

به این ترتیب، مشارکت در کمپین لزوما به معنای انجام یک اقدام جداگانه نیست؛ خرید روزمره نیز می‌تواند بخشی از مسیر ایجاد فرصت برای دانش‌آموزانی باشد که دسترسی کمتری به ابزار‌های آموزشی دارند.

نکته متمایز این کمپین آن است که هر فرد با هر میزان توان مالی می‌تواند در تأمین یک لپ‌تاپ سهیم شود. کاربران لازم نیست هزینه یک دستگاه کامل را پرداخت کنند؛ هر مشارکت، حتی تأمین بخشی از هزینه یک لپ‌تاپ، در کنار مشارکت دیگران به ایجاد یک فرصت آموزشی منجر خواهد شد.

پس از مشارکت نیز ارتباط نیکوکار با طرح متوقف نمی‌شود. هر مشارکت‌کننده به داشبورد اختصاصی خود دسترسی خواهد داشت و در تمام طول دوره آموزش ــ از یک تا چهار سال ــ می‌تواند مسیر اثرگذاری مشارکت خود را دنبال کند؛ از اینکه لپ‌تاپ در کدام منطقه قرار دارد و در اختیار چه دانش‌آموزی است تا میزان پیشرفت او در دوره‌های آموزشی مکتب‌خونه و روند یادگیری‌اش.

همچنین افرادی که یک لپ‌تاپ کامل یا یک مدرسه کامل را تأمین کنند، این امکان را خواهند داشت که نام انتخابی خود را بر آن ثبت کنند تا این فرصت آموزشی با نام آنها ماندگار شود.

همراهی اکوسیستم؛ توسعه یک فرصت مشترک

دیجی‌کالا مهر این کمپین را صرفا یک پروژه خیریه نمی‌داند، بلکه آن را بستری برای مشارکت جمعی اکوسیستم نوآوری و کسب‌وکار کشور تعریف کرده است. از همین رو، از شرکت‌ها، استارتاپ‌ها، سازمان‌ها و فعالان این اکوسیستم دعوت کرده تا با پیوستن به «هرجا که تویی»، در توسعه فرصت‌های آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار سهیم شوند و بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را در قالب یک مدل شفاف و قابل‌پیگیری محقق کنند.

همچنین کوله‌های مورد نیاز برای حمل و نگهداری لپ‌تاپ‌ها توسط زنان سرپرست خانوار تحت پوشش مؤسسه مهروماه رسول خادم تولید خواهد شد. این بخش از طرح، علاوه بر پشتیبانی از اجرای کمپین، فرصتی برای ایجاد درآمد و توانمندسازی اقتصادی این زنان فراهم می‌کند.

مهر، فرصتی برای نزدیک‌تر شدن فاصله‌ها

«هرجا که تویی» تلاش می‌کند فاصله جغرافیایی و اقتصادی میان افراد و دانش‌آموزانی را که به فرصت‌های آموزشی بیشتری نیاز دارند، کمتر کند. در این کمپین، لپ‌تاپ تنها یک وسیله نیست؛ نقطه آغاز مسیری است که می‌تواند به آموزش، مهارت‌آموزی، منتورینگ و در ادامه فرصت ورود به بازار کار منتهی شود.

دیجی‌کالا مهر در این کمپین تلاش می‌کند مشارکت کاربران، ظرفیت کسب‌وکار و همراهی شرکای اجتماعی خود را در مسیری مشترک قرار دهد؛ مسیری که در آن، هر مشارکت می‌تواند بخشی از یک فرصت بزرگ‌تر برای یادگیری و رشد یک دانش‌آموز باشد.