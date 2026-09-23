رئیس دولت موقت سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن محکوم کردن حملات صهیونیست‌ها، خواستار خروج نظامیان اشغالگر از خاک سوریه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، با اشاره به حملات مداوم رژیم صهیونیستی علیه سوریه تاکید کرد که هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین‌المللی «متوقف خواهد شد».

او افزود: «بلندی‌های جولان همچنان خاک سوریه خواهد بود و هرگونه تلاش برای نقض این وضعیت، بر اساس قطعنامه ۴۹۷ شورای امنیت، خنثی خواهد شد».

رئیس دولت موقت سوریه همچنین به اشغالگری و تجاوز مداوم رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: «۵۰۰ حمله هوایی، بیش از هزار و ۲۰۰ مورد ورود به خاک سوریه و ۳۰۰ بازداشت انجام شده است. این اقدامات با رویکردی که در سطح جهانی شاهد آن هستیم، در تضاد است. این وضعیت یادآور دورانی است که تصور می‌کردیم مدت‌هاست به پایان رسیده است».

الجولانی خواستار خروج نظامیان اسرائیلی از سوریه شد و گفت: «ما تلاش‌های اسرائیل برای ایجاد یک وضعیت جدید را رد می‌کنیم. ما اقدامات تجاوزکارانه آنها را که صلح و امنیت را تضعیف می‌کند، رد می‌کنیم».

رئیس دولت موقت سوریه در انتها وعده داد که این کشور به بازسازی خود ادامه دهد.

سخنرانی او ده دقیقه طول کشید در حالی که زمان تعیین شده برای هر نفر ۱۵ دقیقه است و بسیاری از مقامات، بیشتر از این میزان صحبت می‌کنند. در مقایسه می‌توان به صحبت‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در روز گذشته اشاره کرد که ۳۷ دقیقه طول کشید.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مجمع عمومی ، ابومحمد الجولانی ، سوریه
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