باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مسعود پزشکیان رئیسجمهور کشورمان در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: آقای رئیس، آقای دبیرکل، عالیجنابان، خانمها و آقایان؛ من متنی آماده کرده بودم که خدمت شما ارائه بدهم. دیروز رئیسجمهور آمریکا گفت ما تروریستیم؛ ما قربانی تروریستیم. من از ایرانی میآیم که رهبر ما را ترور کردند، بیهیچ دلیل قانونی، به هیچ برهانی. از ایرانی میآیم که در حقیقت مدرسهای را بمباران کردند که این بچهها را میبینید. این بچهها را بمباران کردند و کشتند، با اسلحههایی که هیچ گناهی نداشتند و هیچ جرمی مرتکب نشده بودند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان اظهار کرد: لامرد، یکی از شهرهای کوچک ایران است. سالن ورزشی است؛ بچهها آنجا ورزش میکردند. آمریکا آنجا را با بمبهای خوشهای، که به چند هزار تکه تقسیم میشد، بمباران کرد. دانشمندان ما را شهید کردند؛ مردم را، زنان را، بچهها را، کودکان بیگناهی که در حقیقت هیچ گناهی مرتکب نشده بودند. کسانی که تروریستاند و تروریست تربیت میکنند، به ما میگویند شما تروریستید.
رئیسجمهور بیان کرد: ما از خودمان فقط دفاع میکنیم. ما تروریست نیستیم. گناه ما در حقیقت آماج حملات ناجوانمردانهای است که اینها بر کشور ما تحمیل کردند و ما با قدرت دفاع کردیم. آمریکا و اسرائیل با آخرین تکنولوژی و تجهیزات به ما حمله کردند و مردم ما با قدرت ایستادند و زدند، ولی ما در مقابل، مردم را نزدیم. از سرزمینهایی که آمده بودند، تجهیز شده بودند، به مدرسه ما، به بیمارستان ما، به دانشگاه ما، به پلها و زیرساختهای ما حمله کردند. تمام اینها خلاف قوانین بینالمللی است.
پزشکیان تصریح کرد: من وقتی مسئولیت به عهده گرفتم، روز اول اسماعیل هنیه را در تهران ترور کردند. اسرائیل در غزه بیش از ۸۰ هزار انسان بیگناه را قتلعام کرده، بیش از چندین صد هزار انسان آواره است. نسلکشی دارند میکنند، با ابزار و تکنولوژیهایی که در اختیار دارند. بعد میگویند دیگران تروریستاند، اینها عامل ناآرامیاند.
میخواهیم مستقل زندگی کنیم
رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان اظهار کرد: ما ناآرام هستیم؟ ما که میخواهیم مستقل زندگی کنیم، نمیخواهیم؟ ما عامل ناآرامی هستیم؟ اگر آنهایی که دارند ترور میکنند و میکشند و جنایت میکنند، عامل امنیت و صلحاند، بدون هیچ چارچوبی، اصلاً هیچکدام از قوانین بینالمللی را رعایت نمیکنند. این آن چیزی است که ما با آن مواجهیم.
رئیسجمهور بیان کرد: ما چیزی نمیخواهیم؛ قدرت لازم داریم، زیرا ملتی که نتواند از خودش دفاع بکند، لهش میکنند. تو این دنیا، دنیایی است که قدرتمندانش، به جای اینکه به فکر مردم، به انسانیت و عدالت و دموکراسی باشند، عامل ویرانی و تخریب و نابودیاند و هر کسی را که میخواهند تخریب بکنند، اسم تروریست بر او میگذارند.
پزشکیان تصریح کرد: ایران به هیچ کشوری حمله نکرده؛ همیشه خودمان دفاع کردیم، ولی الان باید متهم بشویم که ما تروریستیم و ما عامل ناامنی در منطقهایم. و این باعث شده که ما راهبردی که برای خودمان انتخاب بکنیم، قدرت میخواهیم که از خودمان دفاع کنیم. قدرت نمیخواهیم که انرژی را برای توسعه میخواهیم، برای ساختن بمب و تخریب و تهدید جامعه نمیخواهیم و برای امنیت مشارکت میخواهیم بکنیم.
رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان اظهار کرد: ملت ایران در هفت ماه گذشته، مردم ما هر شب در خیابان بودند برای اینکه از ایرانمان دفاع کنند و برای اینکه اجازه ندهند کسانی را که آمریکا به اسرائیل کرده بود، اسلحه داده بود، دستشان بیایند و ناامنی در داخل کشور ایجاد کنند. هفت ماه مردم ایران شبانهروز در خیاباناند. مردم قدرت ما هستند و ما با قدرت مردم ایستادهایم.
ایران سلاح هستهای را عامل امنیت نمیداند
رئیسجمهور تاکید کرد: ایران باید آنقدر قدرتمند باشد که بقا و پیشرفتش را تهدید نکنند؛ آنقدر مسئول که قدرتش را برای سلطه به کار نگیرد و امنیت خود را در ناامنی همسایگان جستوجو نکند.
پزشکیان گفت: در مورد دفاع ایران، ما سامانه دفاعیمان را برای آن ساختهایم که هیچکس تصور نکند بمباران شهرهای ایران بیپاسخ خواهد ماند. قدرت نظامی ایران برای دفاع است، اما روشن میگوییم ما برای دفاع از کشورمان از هیچکسی اجازه نمیگیریم.
رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان اظهار کرد: ما انرژی را برای توسعه میخواهیم. سالهاست درباره برنامه صلحآمیز هستهای ایران با زبان سانتریفیوژ، غنیسازی، تحریم و بمب سخن میگویند، اما برای ملت ما فناوری هستهای بخشی از حق توسعه است. انرژی هستهای برای بیماران ما درمان، برای کشاورزی امنیت غذایی، برای صنعت و برای آینده برق پایه دارد.
رئیسجمهور تصریح کرد: ایران نمیپذیرد دانش هستهای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هستهای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلحآمیز صرفنظر نخواهد کرد. به صراحت میگوییم: نه سلاح هستهای، نه محرومیت از دانش هستهای.
پزشکیان گفت: موضع هستهای ایران در میدان جنگ حل نمیشود. راهحل، توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلحآمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران از حفظ حقوقش بدهد. مشارکت برای امنیت ما در منطقه است. ما در منطقهای زندگی میکنیم که جنگ مرز نمیشناسد؛ ایران همسایگان خود را رقیب امنیت خویش نمیبیند. ما همسایگان خودمان را قوی میخواهیم.
رئیسجمهور اظهار کرد: در آبراهی که اسمش تنگه هرمز است، ما نمیتوانیم از آبراهی که همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه هستیم، با تحریمهای ظالمانه، از استفاده از آزادی کشتیرانی حتی در آبهای خودش محروم باشد. راه را بر ما میبندند، بعد اسلحه و مواد منفجره و موشک و انرژی برای نابودی کشورها را از همان آبراه منتقل میکنند. این امکانپذیر نیست و نمیتوانند این کار را بکنند و ما اجازه نخواهیم داد که یک چنین اتفاقی در کشور ما بیفتد. ناوگانهای متخاصم، گسترش جنگ، امنیت نمیآورد. امنیت کشتیها نمیتواند با امنیت کشورهای ساحلی به هم ریخته شود.
پزشکیان درباره فلسطین گفت: فلسطین همچنان زخمی بر پیکر وجدان جامعه جهانی است و غزه همچنان نماد شکست سازوکارهای بینالمللی در جلوگیری از رنج غیرنظامیان. دهها قطعنامه صادر میشوند، اما اشغال و خشونت ادامه دارد. ما نمیتوانیم از صلح سخن بگوییم، اما فلسطین را نادیده بگیریم. صلح پایدار در غرب آسیا بدون عدالت برای فلسطین پایدار نخواهد ماند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان اظهار کرد: تا زمانی که اشغال، تجاوز و بیعدالتی در جهان باشد، مقاومت تداوم خواهد یافت. اگر شکلی از آن آسیب ببیند، به اشکال دیگر و چهبسا نیرومندتر بار دیگر ظهور پیدا خواهد کرد.
رئیسجمهور تصریح کرد: غزه، با وجود کشتار بیوقفه و ویرانی گسترده، ایمان مردم را آشکار ساخت که مقاومت را نمیتوان با بمب و محاصره وادار به تسلیم کرد. این ذات انسان است، ذات طبیعت انسان است. اگر یک انسانی را از سرزمینش بیرون کنند، مقاومت میکند. اگر یک انسانی را، خانه و کاشانهاش را بمباران بکنند، مقاومت میکند. مقاومت نکند چه کند؟ بپذیرد که قلدری بکنند؟ بپذیرد که از خانه و کاشانه بیرونش بکنند و اینها در مقابل این تجاوز ساکت بنشینند؟ و اگر خواستند از خودشان دفاع کنند، بگویند اینها تروریستاند؟
ایران همواره به مذاکره پایبند بوده است
پزشکیان گفت: ادبیات جدیدی که در دنیایی که امروز ما در آن زندگی میکنیم، معلوم است مسائل منطقه ما، پیش از آنکه جنگ قدرتهای دوردست بدل شود، در خود منطقه و توسط کشورهای منطقه مجال حل دارد.
رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان بیان کرد: آنها تابآوری ایران را آزمودهاند و اکنون بهخوبی میدانند که ایران را نمیتوان با جنگ وادار به تسلیم کرد. ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمیترسیم و برای صلح از مذاکره نمیگریزیم و تا پای جان برای دفاع از ایران عزیز ایستادهایم.
رئیسجمهور گفت: خانمها و آقایان، موضوع اجلاس، بازسازی اعتماد است. اعتماد با حرف نمیشود، بلکه نیازمند پرهیز از معیارهای دوگانه است. بمب اتم و دیگر سلاحهای کشتار جمعی این منطقه در دست رژیم اسرائیل است، اما بازرسیها از ایران درخواست میشود. اسرائیل ۷۰ هزار نفر را در غزه قتلعام کرد، اما ایران در پشت میز مذاکره بمباران شد.
پزشکیان اظهار کرد: اسرائیل بمب اتم دارد، عضو پیمان NPT نیست و بازرسان را تا به حال به سرزمینش راه نداده، اما میلیاردها دلار سلاح رایگان پاداش میگیرد و مصونیت دارد که هر پایتختی را که خواست بمباران کند. تکرار میکنم: بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرسان در ایران. اسرائیل میکشد، ولی ایران تحریم میشود.
رئیسجمهور کشورمان تاکید کرد: تحریم، فقرا، بیماران و مردم بیگناه را در حقیقت نشانه میگیرد و این کاری است که آمریکا میخواهد با کشورها و بهخصوص با ایران بکند؛ اینکه مردم را در حقیقت قربانی کند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان عنوان کرد: اگر در پی عدالت هستیم، دوست و رقیب باید با یک معیار محاسبه شود. حقوق بشر ابزار رقابت ژئوپلیتیک نیست. ایران امتیاز نمیخواهد؛ حقوق برابر میخواهد و مسئولیت آن را میپذیرد.
پزشکیان گفت: ایران در تاریخ طولانی خود یک حقیقت را بهروشنی آموخته است: جهان بدون داشتن قدرت خطرناک است، اما جهانی که فقط زبان قدرت را بفهمد، امنیت پایدار نخواهد داشت. اگر حقوق بینالملل فقط زمانی اجرا شود که با منافع قدرتمندان سازگار باشد، کشورهای بیشتری به این نتیجه خواهند رسید که برای تأمین امنیت خود تنها به قدرت خویش باید متکی باشند؛ آغاز جهانی خطرناکتر برای همه ما خواهد بود.
ایران به سوی جهان دست همکاری دراز میکند
رئیسجمهور گفت: نباید اجازه دهیم که قرن بیستویکم به دوران بازگشت به سیاستمداران تبدیل شود. نباید جهانی بسازیم که در آن قدرت نظامی جای مشروعیت، تحریم جای دیپلماسی، ترور جای سیاست و جنگ جای گفتوگو را بگیرد.
رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان بیان کرد: ایران به سوی جهان دست همکاری دراز میکند. ما جهان را نه به جنگ دیگر، بلکه به صلح و عدالت دعوت میکنیم؛ بلکه از سر اعتماد به قدرت خود و فهم این حقیقت که هیچکس در این منطقه بهتنهایی امنیت نخواهد داشت. یا امنیت را با یکدیگر خواهیم ساخت، یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد.
پزشکیان تصریح کرد: ما به ساختن آیندهای میاندیشیم که در آن امنیت، عدالت و کرامت انسانی، حقوقی ناشدنی و مشترک برای همه ملتها باشد؛ آیندهای که در آن هیچ ملتی به حاشیه رانده نشود، هیچ صدایی در هیاهوی قدرت گم نشود و هیچ قدرتی حق نداشته باشد آینده دیگران را به جای آنان رقم بزند.
رئیسجمهور اظهار کرد: نظمی که شایسته نظام بینالمللی باشد، باید بر پایه ملتها، عدالت، انصاف و اراده مشترک بشریت استوار شود؛ زیرا صلحی که برای همه نباشد، صلح نیست و عدالتی که شامل همه میشود، عدالت نیست.
زبان زور را نخواهیم پذیرفت
پزشکیان گفت: کلام آخر اینکه سخنان دیروز رئیسجمهور آمریکا، نزد افکار عمومی دنیا، اندیشمندان، سیاستمداران و حقوقدانان، نشانه بارزی از خوی قومدانی و منطق زور و مغایر با صریح منشور ملل متحد است.
رئیسجمهور کشورمان تاکید کرد: ایشان بداند که تهدید، ملت ما را منسجمتر میکند، قویتر میکند و مقاومت ایرانیان را بیشتر میکند و ملت ایران در برابر زور سر خم نخواهد کرد و متجاوزان را پشیمان خواهند کرد.
پزشکیان گفت: ترامپ و کسانی که میخواهند قلدری کنند باید بفهمند ما آماده گفتگو هستیم، اما بدانند که زبان زور را نخواهیم پذیرفت.
در ادامه فیلم کامل سخنان رئیسجمهور کشورمان در سازمان ملل را مشاهده میکنید.