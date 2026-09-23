باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- شرکت رول‌می از ساعت هوشمند جدید خود رونمایی کرده است؛ محصولی که به فناوری‌ها و قابلیت‌های سطح‌بالا مجهز شده و قرار است با قیمتی رقابتی به بازار عرضه شود.

یکی از ویژگی‌های برجسته ساعت «ماتریکس» (Matrix)، دوربین کوچک تعبیه‌شده در کناره بدنه آن است که می‌توان از آن برای عکاسی، فیلم‌برداری یا برقراری تماس‌های ویدیویی استفاده کرد.

این ساعت دارای بدنه‌ای بادوام و مقاوم در برابر آب و گردوغبار (با استاندارد IP۶۷) است و از نمایشگر ۲.۰۶ اینچی AMOLED با وضوح ۴۱۰ در ۵۰۲ پیکسل بهره می‌برد.

عملکرد عالی این دستگاه مدیون سیستم‌عامل مبتنی بر اندروید با رابط کاربری اختصاصی، پردازنده Unisoc SL۸۵۴۱E، دو گیگابایت حافظه رم و ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی است.

این ساعت می‌تواند تقریباً مستقل از گوشی هوشمند عمل کند؛ مودم داخلی آن امکان اتصال به شبکه‌های ۲G، ۳G و ۴G LTE را فراهم می‌آورد و وجود درگاه سیم‌کارت، امکان برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک را میسر می‌سازد.

رول‌می همچنین این ساعت را به سیستم‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای، قطب‌نمای الکترونیکی، قابلیت اتصال به وای‌فای و سیستم‌های پایش فعالیت‌های بدنی روزانه کاربر مجهز کرده است. این محصول از باتری ۱۱۰۰ میلی‌آمپر‌ساعتی با طول عمر بیش از دو هفته با یک‌بار شارژ برخوردار است و قیمت آن حدود ۹۰ دلار تعیین شده است.

منبع: ixbt.com