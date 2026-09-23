وزیر امور خارجه نوشت: در دیدار با مقامات اروپایی نسبت به حمایت از جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل هشدار دادم.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح چهارشنبه یک مهر (به وقت محلی نیویورک) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در دیدارهای خود با خانم کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا و دیگر مقامات اروپایی، درباره پیامدهای شدید و بلندمدت تسهیل و حمایت از جنایات جنگی اسرائیل و آمریکا، چه در غزه و چه در ایران، هشدار دادم.»
وی تاکید کرد: «فارغ از این خطای بزرگ، دبیرکل ناتو باید تا امروز دریافته باشد که سر فرود آوردن در برابر یک زورگو، هرگز او را راضی نمیکند.»