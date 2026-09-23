شهروندخبرنگار ما تصاویری از نواختن زنگ مدرسه در شهرستان خنج استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - زنگ مهر و مقاومت در مدرسه ارمغان شهرستان خنج استان فارس به صدا درآمد. این مراسم با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خنج و جمعی از مسئولین شهرستان خنج همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید آیین نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خنج، جمعی از مسئولان شهرستان خنج، فرهنگیان، دانشآموزان و اولیای آنان در مدرسه ارمغان برگزار شد.
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منبع: حجت نهاوندی - فارس
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