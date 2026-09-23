شهروندخبرنگار ما تصاویری از نواختن زنگ مدرسه در شهرستان خنج استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - زنگ مهر و مقاومت در مدرسه ارمغان شهرستان خنج استان فارس به صدا درآمد. این مراسم با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خنج و جمعی از مسئولین شهرستان خنج همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید آیین نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خنج، جمعی از مسئولان شهرستان خنج، فرهنگیان، دانش‌آموزان و اولیای آنان در مدرسه ارمغان برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حجت نهاوندی - فارس

تصاویری از نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس خنج

تصاویری از نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس خنج

نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس خنج

تصاویری از نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس خنج

تصاویری از نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس خنج

تصاویری از نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس خنج

تصاویری از نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس خنج

تصاویری از نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس خنج

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: زنگ مدرسه ، دانش آموزان ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از نواخته شدن زنگ شکوفه ها در مدارس شهرستان هریس
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
زنگ مهر و ایثار در دبیرستان مالک اشتر دیزج دیز نواخته شد + عکس و فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احیای سنت قدیمی نانوایی سنگک در آران و بیدگل + فیلم
برگزاری رزمایش جانفدایان در آران و بیدگل + فیلم
تجمع شبانه مردم با شکوه مردم انقلابی تهران در قرار‌های شبانه + فیلم
عطرآگین شدن گلزار شهدای رازوجرگلان در هفته دفاع مقدس + مکس
فیلمی از شور و حال دانش آموزان اصفهانی در اولین روز مهرماه
زنگ مدارس در دیباج به صدا درآمد + عکس و فیلم
زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد + عکس
تصاویری از نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس خنج
آخرین اخبار
تصاویری از نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس خنج
زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد + عکس
فیلمی از شور و حال دانش آموزان اصفهانی در اولین روز مهرماه
تجمع شبانه مردم با شکوه مردم انقلابی تهران در قرار‌های شبانه + فیلم
زنگ مدارس در دیباج به صدا درآمد + عکس و فیلم
عطرآگین شدن گلزار شهدای رازوجرگلان در هفته دفاع مقدس + مکس
برگزاری رزمایش جانفدایان در آران و بیدگل + فیلم
احیای سنت قدیمی نانوایی سنگک در آران و بیدگل + فیلم